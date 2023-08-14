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Биография Вячеслава Лебедева

Биография Вячеслава Лебедева - РИА Новости, 14.08.2023

Биография Вячеслава Лебедева

Председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T03:09

2023-08-14T03:09

2023-08-14T03:09

справки

москва

вячеслав лебедев

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Председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве.В 1968 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности "Правоведение". Доктор юридических наук (2000). Профессор.В 1960-х годах трудился учеником резальщика в типографии и слесарем на заводе железобетонных труб. С 1969 года – инженер отдела кадров, труда и зарплаты Главного управления по строительству в южных районах (Главюгпромстрой) Министерства промышленного строительства СССР.С 1970 года – народный судья Ленинградского районного народного суда Москвы.С 1977 года – председатель Железнодорожного районного народного суда Москвы.С 1984 года – заместитель председателя Московского городского суда.С 1986 года – председатель Московского городского суда.26 июля 1989 года назначен председателем Верховного суда РСФСР (с 1992 года – Верховного суда РФ). В 1999, 2007 и 2012 годах переназначался на эту должность.21 мая 2014 года Совет Федерации назначил Вячеслава Лебедева председателем нового Верховного суда РФ, который был образован путем слияния Верховного суда и Высшего Арбитражного суда страны. 25 сентября 2019 года Совет Федерации вновь переизбрал Лебедева на пост председателя Верховного суда РФ. Лебедев сочетает руководство высшим судебным органом РФ с законотворческой, организационной, научно-исследовательской, преподавательской и методической работой. У него более 50 статей, комментариев и публикаций по проблемам, связанным с осуществлением судебной реформы, развитием судебной власти, совершенствованием судебной системы страны, расширением доступа к правосудию, повышением эффективности и качества работы судов.Под его редакцией неоднократно издавались комментарии к Уголовному кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Он соавтор издания "Судебная власть в России: история, документы" (в шести томах), признанного в 2004 году лучшей российской книгой по истории судебной власти в номинации "Юриспруденция и право". В 2000 году была опубликована книга Лебедева "Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации", в 2001 году – "Судебная защита свободы и личной неприкосновенности граждан на предварительном следствии", "Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития", в 2010 году – "Порядок и условия исполнения и отбывания уголовных наказаний" и др.Вячеслав Лебедев – почетный доктор Университета Санто-Томас, Филиппины (2006), почетный доктор Софийского университета, Болгария (2007), почетный профессор Иберо-Американского университета (2012) и др.Имеет высший квалификационный класс судьи (1993). Вячеслав Лебедев – Заслуженный юрист Российской Федерации (1993). Его труд неоднократно был отмечен правительственными и государственными наградами. Он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (1998), II (2003), IV (2013) и I (2018) степеней, орденом Александра Невского (2012), знаком отличия "За безупречную службу" (2020), Почетной грамотой (2008) и благодарностями (2008, 2014) президента Российской Федерации.Награжден медалью А.П. Столыпина I степени (2013).Лауреат российской Высшей юридической премии "Фемида" (1998, 2018). Имеет ряд ведомственных и региональных наград. Кроме того, награжден Самарским крестом (Болгария, 2013), орденом "Достык" (Дружбы) I степени (Казахстан, 2023), и др.Вячеслав Лебедев женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, вячеслав лебедев