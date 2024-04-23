https://ria.ru/20240423/putin-1941830120.html

Путин заявил, что Лебедев сделал много для укрепления правопорядка

Путин заявил, что Лебедев сделал много для укрепления правопорядка - РИА Новости, 23.04.2024

Путин заявил, что Лебедев сделал много для укрепления правопорядка

Президент России Владимир Путин заявил, что экс-председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сделал очень много для укрепления правопорядка и развития... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:12

2024-04-23T17:12

2024-04-23T17:12

политика

россия

вячеслав лебедев

владимир путин

ирина подносова

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экс-председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сделал очень много для укрепления правопорядка и развития судебной системы. Вячеслав Лебедев, возглавлявший ВС РФ с 1991 года, скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. "Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России. Это очень важная должность, миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства. Очень много для укрепления правопорядка и развития судебной системы сделал Вячеслав Михайлович Лебедев, который 35 лет возглавлял Верховный суд страны", - сказал Путин на встрече с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой.

https://ria.ru/20240423/podnosova-1941828807.html

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политика, россия, вячеслав лебедев, владимир путин, ирина подносова, совет федерации рф