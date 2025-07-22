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Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова - РИА Новости, 22.07.2025
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09:25 22.07.2025 (обновлено: 10:38 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/podnosova-2030543904.html
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова - РИА Новости, 22.07.2025
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
Председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:25:00+03:00
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россия
ирина подносова
происшествия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.&quot;С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова&quot;, — сказали там.Совет Федерации проголосовал за назначение Подносовой на должность председателя Верховного суда 17 апреля 2024 года. Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Пост председателя ВС стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 годаИрина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работала судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.
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россия, ирина подносова, происшествия, верховный суд рф
Россия, Ирина Подносова, Происшествия, Верховный суд РФ
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла в возрасте 71 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИрина Подносова
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Ирина Подносова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«

"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова", — сказали там.

Совет Федерации проголосовал за назначение Подносовой на должность председателя Верховного суда 17 апреля 2024 года. Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Пост председателя ВС стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года
Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работала судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Биография Ирины Подносовой
1 апреля 2024, 12:10
 
РоссияИрина ПодносоваПроисшествияВерховный суд РФ
 
 
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