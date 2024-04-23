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Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда - РИА Новости, 23.04.2024
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16:55 23.04.2024 (обновлено: 17:44 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/podnosova-1941818082.html
Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда
Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда - РИА Новости, 23.04.2024
Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда
Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:55
2024-04-23T17:44
политика
россия
ирина подносова
владимир путин
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. "Прежде всего поздравляю вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России", - сказал президент в начале встречи. Совет Федерации 17 апреля проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда. Она была единственным претендентом, подавшим документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.
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Встреча Путина с новым председателем Верховного суда
Встреча Путина с новым председателем Верховного суда
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политика, россия, ирина подносова, владимир путин, вячеслав лебедев, совет федерации рф
Политика, Россия, Ирина Подносова, Владимир Путин, Вячеслав Лебедев, Совет Федерации РФ
Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда

Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой.
«
"Прежде всего поздравляю вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России", - сказал президент в начале встречи.
Совет Федерации 17 апреля проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда. Она была единственным претендентом, подавшим документы на должность.
Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Биография Ирины Подносовой
1 апреля, 12:10
 
ПолитикаРоссияИрина ПодносоваВладимир ПутинВячеслав ЛебедевСовет Федерации РФ
 
 
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