https://ria.ru/20240423/podnosova-1941818082.html

Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда

Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда - РИА Новости, 23.04.2024

Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:55

2024-04-23T16:55

2024-04-23T17:44

политика

россия

ирина подносова

владимир путин

вячеслав лебедев

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. "Прежде всего поздравляю вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России", - сказал президент в начале встречи. Совет Федерации 17 апреля проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда. Она была единственным претендентом, подавшим документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.

https://ria.ru/20240401/podnosova-1933196063.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с новым председателем Верховного суда Встреча Путина с новым председателем Верховного суда 2024-04-23T16:55 true PT3M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, ирина подносова, владимир путин, вячеслав лебедев, совет федерации рф