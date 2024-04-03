https://ria.ru/20240403/vnimanie-1937722750.html
Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России
Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России - РИА Новости, 03.04.2024
Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России
Председатель Совета судей России Виктор Момотов назвал внимание к деталям преимуществом женщины во главе Верховного суда РФ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:49
2024-04-03T23:49
2024-04-03T23:49
политика
россия
виктор момотов
вячеслав лебедев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156190/54/1561905426_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_fcf2ef96a545c561d4fc783eaae2a77d.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Совета судей России Виктор Момотов назвал внимание к деталям преимуществом женщины во главе Верховного суда РФ. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя ВС РФ. "Женщина во главе Верховного суда - это даже лучше, она более внимательна к деталям", - сказал Момотов РИА Новости. Он добавил, что у Подносовой большой стаж работы, специфика деятельности "ей давно известна". Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Свой вердикт осталось вынести комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В случае утверждения кандидатуры Подносовой президент внесет соответствующее представление Совету Федерации, которому, в свою очередь, предстоит принять решение большинством голосов. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
https://ria.ru/20240401/sud-1937029515.html
https://ria.ru/20240301/sud-1930400543.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156190/54/1561905426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bea97bfc05257044f7ea5aed3758f87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, виктор момотов, вячеслав лебедев, совет федерации рф
Политика, Россия, Виктор Момотов, Вячеслав Лебедев, Совет Федерации РФ
Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России
Момотов назвал внимание к деталям преимуществом женщины во главе Верховного суда