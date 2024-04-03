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Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России - РИА Новости, 03.04.2024
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23:49 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/vnimanie-1937722750.html
Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России
Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России - РИА Новости, 03.04.2024
Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России
Председатель Совета судей России Виктор Момотов назвал внимание к деталям преимуществом женщины во главе Верховного суда РФ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:49
2024-04-03T23:49
политика
россия
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вячеслав лебедев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Совета судей России Виктор Момотов назвал внимание к деталям преимуществом женщины во главе Верховного суда РФ. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя ВС РФ. "Женщина во главе Верховного суда - это даже лучше, она более внимательна к деталям", - сказал Момотов РИА Новости. Он добавил, что у Подносовой большой стаж работы, специфика деятельности "ей давно известна". Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Свой вердикт осталось вынести комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В случае утверждения кандидатуры Подносовой президент внесет соответствующее представление Совету Федерации, которому, в свою очередь, предстоит принять решение большинством голосов. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
https://ria.ru/20240401/sud-1937029515.html
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политика, россия, виктор момотов, вячеслав лебедев, совет федерации рф
Политика, Россия, Виктор Момотов, Вячеслав Лебедев, Совет Федерации РФ
Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России

Момотов назвал внимание к деталям преимуществом женщины во главе Верховного суда

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Виктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виктор Момотов . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Совета судей России Виктор Момотов назвал внимание к деталям преимуществом женщины во главе Верховного суда РФ.
В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя ВС РФ.
Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
ВККС рекомендовала Подносову на должность главы ВС
1 апреля, 09:56
«
"Женщина во главе Верховного суда - это даже лучше, она более внимательна к деталям", - сказал Момотов РИА Новости.
Он добавил, что у Подносовой большой стаж работы, специфика деятельности "ей давно известна".
Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года.
Свой вердикт осталось вынести комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В случае утверждения кандидатуры Подносовой президент внесет соответствующее представление Совету Федерации, которому, в свою очередь, предстоит принять решение большинством голосов.
Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
Верховный суд - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
На пост председателя Верховного суда объявили набор кандидатов
1 марта, 09:37
 
ПолитикаРоссияВиктор МомотовВячеслав ЛебедевСовет Федерации РФ
 
 
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