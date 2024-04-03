https://ria.ru/20240403/vnimanie-1937722750.html

Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России

Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России - РИА Новости, 03.04.2024

Момотов объяснил преимущество женщины во главе Верховного суда России

Председатель Совета судей России Виктор Момотов назвал внимание к деталям преимуществом женщины во главе Верховного суда РФ. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T23:49

2024-04-03T23:49

2024-04-03T23:49

политика

россия

виктор момотов

вячеслав лебедев

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Совета судей России Виктор Момотов назвал внимание к деталям преимуществом женщины во главе Верховного суда РФ. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя ВС РФ. "Женщина во главе Верховного суда - это даже лучше, она более внимательна к деталям", - сказал Момотов РИА Новости. Он добавил, что у Подносовой большой стаж работы, специфика деятельности "ей давно известна". Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Свой вердикт осталось вынести комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В случае утверждения кандидатуры Подносовой президент внесет соответствующее представление Совету Федерации, которому, в свою очередь, предстоит принять решение большинством голосов. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

https://ria.ru/20240401/sud-1937029515.html

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политика, россия, виктор момотов, вячеслав лебедев, совет федерации рф