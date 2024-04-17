https://ria.ru/20240417/podnosova-1940530280.html

Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда

Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда - РИА Новости, 17.04.2024

Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда

Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:09

2024-04-17T11:09

2024-04-17T11:58

политика

россия

ирина подносова

вячеслав лебедев

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда.Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.Подносова стала единственным претендентом, подавшим документы на должность. Пост председателя ВС стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. На заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству Подносова пообещала продолжить работу по гуманизации. Она отметила, что суд всегда поддерживал меры пресечения и наказания, не связанные с лишением свободы.Комментируя возможность возвращения смертной казни, юрист напомнила, что есть решение Конституционного суда, препятствующее снятию моратория.Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

https://ria.ru/20240409/podnosova-1938773038.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, ирина подносова, вячеслав лебедев, совет федерации рф