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Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда
Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда - РИА Новости, 17.04.2024
Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда
Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:09
2024-04-17T11:09
2024-04-17T11:58
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда.Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.Подносова стала единственным претендентом, подавшим документы на должность. Пост председателя ВС стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. На заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству Подносова пообещала продолжить работу по гуманизации. Она отметила, что суд всегда поддерживал меры пресечения и наказания, не связанные с лишением свободы.Комментируя возможность возвращения смертной казни, юрист напомнила, что есть решение Конституционного суда, препятствующее снятию моратория.Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ирина подносова, вячеслав лебедев, совет федерации рф
Политика, Россия, Ирина Подносова, Вячеслав Лебедев, Совет Федерации РФ
Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда
Совфед проголосовал за назначение Подносовой на должность председателя ВС
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда.
Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.
Подносова стала единственным претендентом, подавшим документы на должность. Пост председателя ВС стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева
, который возглавлял суд с 1991 года.
На заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству Подносова пообещала продолжить работу по гуманизации. Она отметила, что суд всегда поддерживал меры пресечения и наказания, не связанные с лишением свободы.
Комментируя возможность возвращения смертной казни, юрист напомнила, что есть решение Конституционного суда, препятствующее снятию моратория.
Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.