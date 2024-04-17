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Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда - РИА Новости, 17.04.2024
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11:09 17.04.2024 (обновлено: 11:58 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/podnosova-1940530280.html
Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда
Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда - РИА Новости, 17.04.2024
Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда
Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:09
2024-04-17T11:58
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда.Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.Подносова стала единственным претендентом, подавшим документы на должность. Пост председателя ВС стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. На заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству Подносова пообещала продолжить работу по гуманизации. Она отметила, что суд всегда поддерживал меры пресечения и наказания, не связанные с лишением свободы.Комментируя возможность возвращения смертной казни, юрист напомнила, что есть решение Конституционного суда, препятствующее снятию моратория.Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.
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политика, россия, ирина подносова, вячеслав лебедев, совет федерации рф
Политика, Россия, Ирина Подносова, Вячеслав Лебедев, Совет Федерации РФ
Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда

Совфед проголосовал за назначение Подносовой на должность председателя ВС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Верховного суда России, кандидат на пост главы Верховного суда Ирина Подносова
Заместитель председателя Верховного суда России, кандидат на пост главы Верховного суда Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель председателя Верховного суда России, кандидат на пост главы Верховного суда Ирина Подносова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда.
Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.
Подносова стала единственным претендентом, подавшим документы на должность. Пост председателя ВС стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.
На заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству Подносова пообещала продолжить работу по гуманизации. Она отметила, что суд всегда поддерживал меры пресечения и наказания, не связанные с лишением свободы.
Комментируя возможность возвращения смертной казни, юрист напомнила, что есть решение Конституционного суда, препятствующее снятию моратория.
Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.
Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Совфеде поступило представление о назначении Подносовой главой ВС
9 апреля, 10:46
 
ПолитикаРоссияИрина ПодносоваВячеслав ЛебедевСовет Федерации РФ
 
 
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