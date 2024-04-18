https://ria.ru/20240418/podnosova-1940734944.html

Опубликовано постановление о назначении Подносовой председателем ВС

Опубликовано постановление о назначении Подносовой председателем ВС - РИА Новости, 18.04.2024

Опубликовано постановление о назначении Подносовой председателем ВС

Опубликовано постановление Совета Федерации о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ, соответствующий документ на сайте официального... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:36

2024-04-18T10:36

2024-04-18T12:11

политика

россия

ирина подносова

вячеслав лебедев

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Опубликовано постановление Совета Федерации о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ, соответствующий документ на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее Совет Федерации проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. "В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской Федерации и часть 1 статьи 12 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Назначить Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в документе. Постановление вступает в силу со дня его принятия, 17 апреля 2024 года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

https://ria.ru/20240417/podnosova-1940530280.html

https://ria.ru/20240409/podnosova-1938773038.html

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политика, россия, ирина подносова, вячеслав лебедев, совет федерации рф