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Опубликовано постановление о назначении Подносовой председателем ВС - РИА Новости, 18.04.2024
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10:36 18.04.2024 (обновлено: 12:11 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/podnosova-1940734944.html
Опубликовано постановление о назначении Подносовой председателем ВС
Опубликовано постановление о назначении Подносовой председателем ВС - РИА Новости, 18.04.2024
Опубликовано постановление о назначении Подносовой председателем ВС
Опубликовано постановление Совета Федерации о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ, соответствующий документ на сайте официального... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:36
2024-04-18T12:11
политика
россия
ирина подносова
вячеслав лебедев
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Опубликовано постановление Совета Федерации о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ, соответствующий документ на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее Совет Федерации проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. "В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской Федерации и часть 1 статьи 12 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Назначить Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в документе. Постановление вступает в силу со дня его принятия, 17 апреля 2024 года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
https://ria.ru/20240417/podnosova-1940530280.html
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политика, россия, ирина подносова, вячеслав лебедев, совет федерации рф
Политика, Россия, Ирина Подносова, Вячеслав Лебедев, Совет Федерации РФ
Опубликовано постановление о назначении Подносовой председателем ВС

Совфед утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИрина Подносова
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Ирина Подносова . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Опубликовано постановление Совета Федерации о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ, соответствующий документ на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Совет Федерации проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда.
Заместитель председателя Верховного суда России, кандидат на пост главы Верховного суда Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Совфед утвердил назначение Ирины Подносовой председателем Верховного суда
17 апреля, 11:09
"В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской Федерации и часть 1 статьи 12 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Назначить Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу со дня его принятия, 17 апреля 2024 года.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.
Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Совфеде поступило представление о назначении Подносовой главой ВС
9 апреля, 10:46
 
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