https://ria.ru/20240423/sud-1941829874.html

Подносова пообещала продолжить совершенствовать судебную систему

Подносова пообещала продолжить совершенствовать судебную систему - РИА Новости, 23.04.2024

Подносова пообещала продолжить совершенствовать судебную систему

Новый председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что продолжит работу по укреплению и совершенствованию судебной системы. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:12

2024-04-23T17:12

2024-04-23T17:12

россия

ирина подносова

владимир путин

политика

верховный суд рф

вячеслав лебедев

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Новый председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что продолжит работу по укреплению и совершенствованию судебной системы. "Все силы, знания и опыт, конечно, положу на продолжение дела Вячеслава Михайловича Лебедева (предыдущий глава ВС РФ - ред.) по укреплению и совершенствованию судебной системы", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что занимать этот пост после такого руководителя - большая ответственность. "Коллектив Верховного суда и весь судейский корпус сформированы при участии Вячеслава Михайловича. Это сообщество профессионалов, которые готовы и имеют возможность выполнять поставленные перед судебной системой задачи", - сказала Подносова. Ирина Подносова возглавила Верховный суд РФ 17 апреля по решению Совета Федерации. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

https://ria.ru/20240416/kazn-1940360743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ирина подносова, владимир путин, политика, верховный суд рф, вячеслав лебедев