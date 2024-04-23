Подносова пообещала продолжить совершенствовать судебную систему
Подносова пообещала продолжить дело Лебедева по укреплению судебной системы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова во время встречи
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Новый председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что продолжит работу по укреплению и совершенствованию судебной системы.
"Все силы, знания и опыт, конечно, положу на продолжение дела Вячеслава Михайловича Лебедева (предыдущий глава ВС РФ - ред.) по укреплению и совершенствованию судебной системы", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что занимать этот пост после такого руководителя - большая ответственность.
"Коллектив Верховного суда и весь судейский корпус сформированы при участии Вячеслава Михайловича. Это сообщество профессионалов, которые готовы и имеют возможность выполнять поставленные перед судебной системой задачи", - сказала Подносова.
Ирина Подносова возглавила Верховный суд РФ 17 апреля по решению Совета Федерации. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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