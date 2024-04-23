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Подносова пообещала продолжить совершенствовать судебную систему - РИА Новости, 23.04.2024
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17:12 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/sud-1941829874.html
Подносова пообещала продолжить совершенствовать судебную систему
Подносова пообещала продолжить совершенствовать судебную систему - РИА Новости, 23.04.2024
Подносова пообещала продолжить совершенствовать судебную систему
Новый председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что продолжит работу по укреплению и совершенствованию судебной системы. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:12
2024-04-23T17:12
россия
ирина подносова
владимир путин
политика
верховный суд рф
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Новый председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что продолжит работу по укреплению и совершенствованию судебной системы. "Все силы, знания и опыт, конечно, положу на продолжение дела Вячеслава Михайловича Лебедева (предыдущий глава ВС РФ - ред.) по укреплению и совершенствованию судебной системы", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что занимать этот пост после такого руководителя - большая ответственность. "Коллектив Верховного суда и весь судейский корпус сформированы при участии Вячеслава Михайловича. Это сообщество профессионалов, которые готовы и имеют возможность выполнять поставленные перед судебной системой задачи", - сказала Подносова. Ирина Подносова возглавила Верховный суд РФ 17 апреля по решению Совета Федерации. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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россия, ирина подносова, владимир путин, политика, верховный суд рф, вячеслав лебедев
Россия, Ирина Подносова, Владимир Путин, Политика, Верховный суд РФ, Вячеслав Лебедев
Подносова пообещала продолжить совершенствовать судебную систему

Подносова пообещала продолжить дело Лебедева по укреплению судебной системы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова во время встречи
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Новый председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что продолжит работу по укреплению и совершенствованию судебной системы.
"Все силы, знания и опыт, конечно, положу на продолжение дела Вячеслава Михайловича Лебедева (предыдущий глава ВС РФ - ред.) по укреплению и совершенствованию судебной системы", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что занимать этот пост после такого руководителя - большая ответственность.
"Коллектив Верховного суда и весь судейский корпус сформированы при участии Вячеслава Михайловича. Это сообщество профессионалов, которые готовы и имеют возможность выполнять поставленные перед судебной системой задачи", - сказала Подносова.
Ирина Подносова возглавила Верховный суд РФ 17 апреля по решению Совета Федерации. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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