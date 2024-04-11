https://ria.ru/20240411/podnosova-1939405322.html

Совфед рассмотрит вопрос о назначении Подносовой 17 апреля

Совфед рассмотрит вопрос о назначении Подносовой 17 апреля - РИА Новости, 11.04.2024

Совфед рассмотрит вопрос о назначении Подносовой 17 апреля

Совфед на пленарном заседании 17 апреля рассмотрит вопрос о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного Суда РФ, говорится в повестке на... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:53

2024-04-11T16:53

2024-04-11T16:53

политика

ирина подносова

россия

совет федерации рф

вячеслав лебедев

верховный суд рф

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Совфед на пленарном заседании 17 апреля рассмотрит вопрос о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного Суда РФ, говорится в повестке на сайте СФ. Накануне этот вопрос обсудил профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

https://ria.ru/20240403/vnimanie-1937722750.html

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Кирилл Волков

политика, ирина подносова, россия, совет федерации рф, вячеслав лебедев, верховный суд рф