https://ria.ru/20240409/podnosova-1938773038.html

В Совфеде поступило представление о назначении Подносовой главой ВС

В Совфеде поступило представление о назначении Подносовой главой ВС - РИА Новости, 09.04.2024

В Совфеде поступило представление о назначении Подносовой главой ВС

В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:46

2024-04-09T10:46

2024-04-09T10:46

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ, сообщили в конституционном комитете Совфеда. Об этом написал глава комитета Андрей Клишас в своем телеграм-канале."В Совет Федерации поступило представление президента России В.В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - написал Андрей Клишас. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ. -0-

https://ria.ru/20240401/sud-1937029515.html

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Дарья Буймова

политика, справки, россия, ирина подносова, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф