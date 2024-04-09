В Совфеде поступило представление о назначении Подносовой главой ВС
В Совфеде поступило представление Путина о назначении Подносовой главой ВС
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ
Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ, сообщили в конституционном комитете Совфеда. Об этом написал глава комитета Андрей Клишас в своем телеграм-канале.
"В Совет Федерации поступило представление президента России В.В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - написал Андрей Клишас.
ВККС рекомендовала Подносову на должность главы ВС
1 апреля, 09:56
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года.
Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ. -0-
Биография Ирины Подносовой
1 апреля, 12:10