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В Кремле прокомментировали возможную отмену моратория на смертную казнь - РИА Новости, 26.02.2025
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12:18 26.02.2025 (обновлено: 12:22 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/peskov-2001685572.html
В Кремле прокомментировали возможную отмену моратория на смертную казнь
В Кремле прокомментировали возможную отмену моратория на смертную казнь - РИА Новости, 26.02.2025
В Кремле прокомментировали возможную отмену моратория на смертную казнь
Тема возможной отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:18:00+03:00
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россия
дмитрий песков
вциом
ирина подносова
вячеслав лебедев
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Тема возможной отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым почти половина (49%) россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить."Эта тема никак не обсуждается в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о результатах опроса ВЦИОМ о смертной казни.В апреле 2024 Ирина Подносова, на тот момент кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, а ныне председатель, комментируя возможность возвращения в России смертной казни, заявила, что ее мнение по этому вопросу не отличается от мнения бывшего председателя суда Вячеслава Лебедева. По ее словам, это вопрос изменения конституции. Она напомнила, что сейчас есть решение Конституционного суда РФ, препятствующее снятию моратория на смертную казнь. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на позицию главы Конституционного суда Валерия Зорькина, заявлял о неизменности позиции против возвращения смертной казни.
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россия, дмитрий песков, вциом, ирина подносова, вячеслав лебедев, общество
Россия, Дмитрий Песков, ВЦИОМ, Ирина Подносова, Вячеслав Лебедев, Общество
В Кремле прокомментировали возможную отмену моратория на смертную казнь

Песков: тему возможной отмены моратория на смертную казнь не обсуждали в Кремле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Тема возможной отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым почти половина (49%) россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить.
"Эта тема никак не обсуждается в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о результатах опроса ВЦИОМ о смертной казни.
В апреле 2024 Ирина Подносова, на тот момент кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, а ныне председатель, комментируя возможность возвращения в России смертной казни, заявила, что ее мнение по этому вопросу не отличается от мнения бывшего председателя суда Вячеслава Лебедева. По ее словам, это вопрос изменения конституции. Она напомнила, что сейчас есть решение Конституционного суда РФ, препятствующее снятию моратория на смертную казнь. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на позицию главы Конституционного суда Валерия Зорькина, заявлял о неизменности позиции против возвращения смертной казни.
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РоссияДмитрий ПесковВЦИОМИрина ПодносоваВячеслав ЛебедевОбщество
 
 
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