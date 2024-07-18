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Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда Лебедева - РИА Новости, 18.07.2024
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19:12 18.07.2024 (обновлено: 19:28 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/lebedev-1960569731.html
Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда Лебедева
Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда Лебедева - РИА Новости, 18.07.2024
Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда Лебедева
Президент РФ Владимир Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в том числе учредить именные стипендии и назвать... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:12
2024-07-18T19:28
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вячеслав лебедев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в том числе учредить именные стипендии и назвать сквер в Москве в его честь."Правительству Российской Федерации при участии Верховного суда Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: а) учреждение стипендии имени В.М. Лебедева для студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (начиная с 2025 года), определение количества, размера и порядка назначения таких стипендий; б) разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечиванию памяти В.М. Лебедева", - говорится в документе.Также указ рекомендует Верховному суду РФ рассмотреть вопрос о присвоении имени Лебедева Российскому государственному университету правосудия.Правительству Москвы рекомендовано рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лебедев, и о присвоении имени Лебедева скверу в столице.Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет в феврале этого года.
https://ria.ru/20220701/knorozov-1799670448.html
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москва, россия, вячеслав лебедев, владимир путин
Москва, Россия, Вячеслав Лебедев, Владимир Путин
Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда Лебедева

Путин предложил учредить стипендии имени председателя Верховного суда Лебедева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в том числе учредить именные стипендии и назвать сквер в Москве в его честь.
"Правительству Российской Федерации при участии Верховного суда Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: а) учреждение стипендии имени В.М. Лебедева для студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (начиная с 2025 года), определение количества, размера и порядка назначения таких стипендий; б) разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечиванию памяти В.М. Лебедева", - говорится в документе.
Этнограф-майянист Юрий Кнорозов - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Также указ рекомендует Верховному суду РФ рассмотреть вопрос о присвоении имени Лебедева Российскому государственному университету правосудия.
Правительству Москвы рекомендовано рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лебедев, и о присвоении имени Лебедева скверу в столице.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет в феврале этого года.
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МоскваРоссияВячеслав ЛебедевВладимир Путин
 
 
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