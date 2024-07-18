https://ria.ru/20240718/lebedev-1960569731.html

Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда Лебедева

Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда Лебедева - РИА Новости, 18.07.2024

Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда Лебедева

Президент РФ Владимир Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в том числе учредить именные стипендии и назвать... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:12

2024-07-18T19:12

2024-07-18T19:28

москва

россия

вячеслав лебедев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929945400_0:33:2932:1682_1920x0_80_0_0_a7c57efff094a9e0d8995f26771e5993.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в том числе учредить именные стипендии и назвать сквер в Москве в его честь."Правительству Российской Федерации при участии Верховного суда Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: а) учреждение стипендии имени В.М. Лебедева для студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (начиная с 2025 года), определение количества, размера и порядка назначения таких стипендий; б) разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечиванию памяти В.М. Лебедева", - говорится в документе.Также указ рекомендует Верховному суду РФ рассмотреть вопрос о присвоении имени Лебедева Российскому государственному университету правосудия.Правительству Москвы рекомендовано рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лебедев, и о присвоении имени Лебедева скверу в столице.Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет в феврале этого года.

https://ria.ru/20220701/knorozov-1799670448.html

https://ria.ru/20230717/pamyat-1884758557.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, вячеслав лебедев, владимир путин