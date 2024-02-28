Медведев приехал на прощание с главой Верховного суда
Медведев приехал в Дом Союзов проститься с главой Верховного суда Лебедевым
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Колонный зал Дома Союзов на прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, передает корреспондент РИА Новости.
Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПортрет председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве
Портрет председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве