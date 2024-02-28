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Медведев приехал на прощание с главой Верховного суда

Медведев приехал на прощание с главой Верховного суда - РИА Новости, 28.02.2024

Медведев приехал на прощание с главой Верховного суда

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Колонный зал Дома Союзов на прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:45

2024-02-28T11:45

2024-02-28T11:45

россия

вячеслав лебедев

дмитрий медведев

политика

верховный суд рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Колонный зал Дома Союзов на прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, передает корреспондент РИА Новости. Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вячеслав лебедев, дмитрий медведев, политика, верховный суд рф