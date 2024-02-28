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Медведев приехал на прощание с главой Верховного суда - РИА Новости, 28.02.2024
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11:45 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/lebedev-1929944430.html
Медведев приехал на прощание с главой Верховного суда
Медведев приехал на прощание с главой Верховного суда - РИА Новости, 28.02.2024
Медведев приехал на прощание с главой Верховного суда
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Колонный зал Дома Союзов на прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:45
2024-02-28T11:45
россия
вячеслав лебедев
дмитрий медведев
политика
верховный суд рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Колонный зал Дома Союзов на прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, передает корреспондент РИА Новости. Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
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россия, вячеслав лебедев, дмитрий медведев, политика, верховный суд рф
Россия, Вячеслав Лебедев, Дмитрий Медведев, Политика, Верховный суд РФ
Медведев приехал на прощание с главой Верховного суда

Медведев приехал в Дом Союзов проститься с главой Верховного суда Лебедевым

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Колонный зал Дома Союзов на прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, передает корреспондент РИА Новости.
Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПортрет председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве
Портрет председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Портрет председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве
 
РоссияВячеслав ЛебедевДмитрий МедведевПолитикаВерховный суд РФ
 
 
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