Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 22.07.2025 (обновлено: 13:00 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/ivanenko--2030579078.html
Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя
Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя - РИА Новости, 22.07.2025
Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя
Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:58:00+03:00
2025-07-22T13:00:00+03:00
россия
ирина подносова
общество
вячеслав лебедев
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960249558_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_1da4638bfaf7f43742ebf161d227cd60.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.&quot;Исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации&quot;, — сказал собеседник агентства.Подносова умерла во вторник на 72-м году жизни. Она стала председателем суда в апреле 2024 года. На этом посту она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года в возрасте 80 лет.Иваненко — заслуженный юрист России, имеет высший квалификационный класс судьи. Родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области. В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет по специальности "Правоведение" и начал карьеру с должности судьи.В Омске он дошел до кресла судьи областного суда, в 2009 году его назначили заместителем председателя Ленинградского областного суда. Спустя шесть лет стал судьей Верховного суда, а в октябре 2020 года — председателем 3-го состава Судебной коллегии по экономическим спорам. В прошлом году стал заместителем председателя Верховного суда.
https://ria.ru/20250722/podnosova-2030562570.html
https://ria.ru/20240401/podnosova-1933196063.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960249558_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_e0cf0f56a5dd6d5a49eecd2f1112d539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирина подносова, общество, вячеслав лебедев, верховный суд рф
Россия, Ирина Подносова, Общество, Вячеслав Лебедев, Верховный суд РФ
Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя

И. о. председателя председателя Верховного суда России назначили Юрия Иваненко

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЮрий Иваненко
Юрий Иваненко - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Юрий Иваненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«

"Исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.

Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Вчера, 10:46
Подносова умерла во вторник на 72-м году жизни. Она стала председателем суда в апреле 2024 года. На этом посту она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года в возрасте 80 лет.
Иваненко — заслуженный юрист России, имеет высший квалификационный класс судьи. Родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области. В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет по специальности "Правоведение" и начал карьеру с должности судьи.
В Омске он дошел до кресла судьи областного суда, в 2009 году его назначили заместителем председателя Ленинградского областного суда. Спустя шесть лет стал судьей Верховного суда, а в октябре 2020 года — председателем 3-го состава Судебной коллегии по экономическим спорам. В прошлом году стал заместителем председателя Верховного суда.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Биография Ирины Подносовой
1 апреля 2024, 12:10
 
РоссияИрина ПодносоваОбществоВячеслав ЛебедевВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала