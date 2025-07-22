https://ria.ru/20250722/ivanenko--2030579078.html

Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя

Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя - РИА Новости, 22.07.2025

Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:58:00+03:00

2025-07-22T11:58:00+03:00

2025-07-22T13:00:00+03:00

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ирина подносова

общество

вячеслав лебедев

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.Подносова умерла во вторник на 72-м году жизни. Она стала председателем суда в апреле 2024 года. На этом посту она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года в возрасте 80 лет.Иваненко — заслуженный юрист России, имеет высший квалификационный класс судьи. Родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области. В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет по специальности "Правоведение" и начал карьеру с должности судьи.В Омске он дошел до кресла судьи областного суда, в 2009 году его назначили заместителем председателя Ленинградского областного суда. Спустя шесть лет стал судьей Верховного суда, а в октябре 2020 года — председателем 3-го состава Судебной коллегии по экономическим спорам. В прошлом году стал заместителем председателя Верховного суда.

https://ria.ru/20250722/podnosova-2030562570.html

https://ria.ru/20240401/podnosova-1933196063.html

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россия, ирина подносова, общество, вячеслав лебедев, верховный суд рф