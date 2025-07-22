https://ria.ru/20250722/ivanenko--2030579078.html
Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя
Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя - РИА Новости, 22.07.2025
Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя
Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:58:00+03:00
2025-07-22T11:58:00+03:00
2025-07-22T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.Подносова умерла во вторник на 72-м году жизни. Она стала председателем суда в апреле 2024 года. На этом посту она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года в возрасте 80 лет.Иваненко — заслуженный юрист России, имеет высший квалификационный класс судьи. Родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области. В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет по специальности "Правоведение" и начал карьеру с должности судьи.В Омске он дошел до кресла судьи областного суда, в 2009 году его назначили заместителем председателя Ленинградского областного суда. Спустя шесть лет стал судьей Верховного суда, а в октябре 2020 года — председателем 3-го состава Судебной коллегии по экономическим спорам. В прошлом году стал заместителем председателя Верховного суда.
https://ria.ru/20250722/podnosova-2030562570.html
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россия, ирина подносова, общество, вячеслав лебедев, верховный суд рф
Россия, Ирина Подносова, Общество, Вячеслав Лебедев, Верховный суд РФ
Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя
И. о. председателя председателя Верховного суда России назначили Юрия Иваненко