https://ria.ru/20240416/podnosova-1940349162.html

Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда - РИА Новости, 16.04.2024

Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству на заседании во вторник поддержал кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:35

2024-04-16T12:35

2024-04-16T19:17

политика

россия

ирина подносова

владимир путин

вячеслав лебедев

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству на заседании во вторник поддержал кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя ВС РФ. Ранее в конституционном комитете сообщили, что в Совет Федерации поступило соответствующее представление президента РФ Владимира Путина. Совет Федерации рассмотрит этот вопрос - о назначении Подносовой на пост главы ВС, на пленарном заседании 17 апреля, говорится в повестке на сайте СФ. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

https://ria.ru/20240401/podnosova-1933196063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, ирина подносова, владимир путин, вячеслав лебедев, совет федерации рф