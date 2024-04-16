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Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда - РИА Новости, 16.04.2024
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12:35 16.04.2024 (обновлено: 19:17 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/podnosova-1940349162.html
Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда
Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда - РИА Новости, 16.04.2024
Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда
Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству на заседании во вторник поддержал кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:35
2024-04-16T19:17
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству на заседании во вторник поддержал кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя ВС РФ. Ранее в конституционном комитете сообщили, что в Совет Федерации поступило соответствующее представление президента РФ Владимира Путина. Совет Федерации рассмотрит этот вопрос - о назначении Подносовой на пост главы ВС, на пленарном заседании 17 апреля, говорится в повестке на сайте СФ. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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политика, россия, ирина подносова, владимир путин, вячеслав лебедев, совет федерации рф
Политика, Россия, Ирина Подносова, Владимир Путин, Вячеслав Лебедев, Совет Федерации РФ
Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Профильный комитет СФ поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы ВС РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству на заседании во вторник поддержал кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя ВС РФ.
Ранее в конституционном комитете сообщили, что в Совет Федерации поступило соответствующее представление президента РФ Владимира Путина.
Совет Федерации рассмотрит этот вопрос - о назначении Подносовой на пост главы ВС, на пленарном заседании 17 апреля, говорится в повестке на сайте СФ.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года.
Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Биография Ирины Подносовой
1 апреля, 12:10
 
ПолитикаРоссияИрина ПодносоваВладимир ПутинВячеслав ЛебедевСовет Федерации РФ
 
 
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