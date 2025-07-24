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Прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

Прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025

Прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

Ирина Подносова умерла во вторник на 72-м году жизни. Она стала председателем Верховного суда в апреле 2024 года, после смерти Вячеслава Лебедева, который... РИА Новости, 24.07.2025

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Ирина Подносова умерла во вторник на 72-м году жизни. Она стала председателем Верховного суда в апреле 2024 года, после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял его с 1991 года. Проститься с ней в траурном зале ЦКБ Управления делами президента в Москве пришли первые лица страны. Кадры с мероприятия — в фотогалерее РИА Новости.

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