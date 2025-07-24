https://ria.ru/20250724/proschanie-2031107703.html

Путин прибыл на церемонию прощания с Подносовой

Путин прибыл на церемонию прощания с Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025

Путин прибыл на церемонию прощания с Подносовой

Президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:28:00+03:00

2025-07-24T12:28:00+03:00

2025-07-24T16:12:00+03:00

ирина подносова

россия

владимир путин

вячеслав лебедев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031140230_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dec3d0f0c87c3cb2bddc387e96365b36.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой. Прощание проходит в траурном зале Центральной клинической больницы. Вахту памяти несет почетный караул.Путин с букетом темных роз подошел к гробу, в знак скорби и памяти склонил голову, поцеловал саван и перекрестился.После этого он направился к родным и близким Подносовой и лично выразил им соболезнования. Президент довольно долго — не меньше четверти часа — разговаривал с родными судьи, а затем крепко их обнял.Венки на церемонию прощания прислали высшие государственные структуры, руководители министерств и ведомств, главы регионов, суды различных инстанций и судейские коллективы, юридические вузы.Ирина Подносова умерла 22 июля на 72-м году жизни. Она проработала на посту председателя Верховного суда чуть больше года — эту должность она заняла в апреле 2024-го, после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991-го.

https://ria.ru/20250722/podnosova-2030637650.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного суда Ириной Подносовой Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного суда Ириной Подносовой 2025-07-24T12:28 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирина подносова, россия, владимир путин, вячеслав лебедев, общество