Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл на церемонию прощания с Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 24.07.2025 (обновлено: 16:12 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/proschanie-2031107703.html
Путин прибыл на церемонию прощания с Подносовой
Путин прибыл на церемонию прощания с Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025
Путин прибыл на церемонию прощания с Подносовой
Президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:28:00+03:00
2025-07-24T16:12:00+03:00
ирина подносова
россия
владимир путин
вячеслав лебедев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031140230_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dec3d0f0c87c3cb2bddc387e96365b36.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой. Прощание проходит в траурном зале Центральной клинической больницы. Вахту памяти несет почетный караул.Путин с букетом темных роз подошел к гробу, в знак скорби и памяти склонил голову, поцеловал саван и перекрестился.После этого он направился к родным и близким Подносовой и лично выразил им соболезнования. Президент довольно долго — не меньше четверти часа — разговаривал с родными судьи, а затем крепко их обнял.Венки на церемонию прощания прислали высшие государственные структуры, руководители министерств и ведомств, главы регионов, суды различных инстанций и судейские коллективы, юридические вузы.Ирина Подносова умерла 22 июля на 72-м году жизни. Она проработала на посту председателя Верховного суда чуть больше года — эту должность она заняла в апреле 2024-го, после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991-го.
https://ria.ru/20250722/podnosova-2030637650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного суда Ириной Подносовой
Путин на церемонии прощания с Председателем Верховного суда Ириной Подносовой
2025-07-24T12:28
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031140230_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9bc6bbbe40851dd59ade0d68a4024143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирина подносова, россия, владимир путин, вячеслав лебедев, общество
Ирина Подносова, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Лебедев, Общество
Путин прибыл на церемонию прощания с Подносовой

Путин прибыл в ЦКБ на церемонию прощания с Подносовой

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой.
Прощание проходит в траурном зале Центральной клинической больницы. Вахту памяти несет почетный караул.
Прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На церемонию прощания с Подносовой приехал Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой

На церемонию прощания с Подносовой приехал Владимир Путин

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова

Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой

Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на церемонии прощания с Подносовой

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Подносова работала судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда

Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой

Подносова работала судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на церемонии прощания Подносовой

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на церемонии прощания Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Генпрокурор Игорь Краснов на церемонии прощания с Подносовой

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой

Генпрокурор Игорь Краснов на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на церемонии прощания с Подносовой

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель СФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Подносовой

Руководитель аппарата Совета Федерации РФ Геннадий Голов, председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой

Руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель СФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин на церемонии прощания с Подносовой

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и руководитель аппарата Государственной Думы РФ Игорь Дивейкин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с Подносовой

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 10

На церемонию прощания с Подносовой приехал Владимир Путин

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10

Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 10

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Подносова работала судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на церемонии прощания Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 10

Генпрокурор Игорь Краснов на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель СФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Путин с букетом темных роз подошел к гробу, в знак скорби и памяти склонил голову, поцеловал саван и перекрестился.
После этого он направился к родным и близким Подносовой и лично выразил им соболезнования. Президент довольно долго — не меньше четверти часа — разговаривал с родными судьи, а затем крепко их обнял.
Венки на церемонию прощания прислали высшие государственные структуры, руководители министерств и ведомств, главы регионов, суды различных инстанций и судейские коллективы, юридические вузы.
Ирина Подносова умерла 22 июля на 72-м году жизни. Она проработала на посту председателя Верховного суда чуть больше года — эту должность она заняла в апреле 2024-го, после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991-го.
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Биография Ирины Подносовой
22 июля, 15:27
 
Ирина ПодносоваРоссияВладимир ПутинВячеслав ЛебедевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала