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Подносова прокомментировала вопрос о смертной казни - РИА Новости, 16.04.2024
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13:26 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/kazn-1940360743.html
Подносова прокомментировала вопрос о смертной казни
Подносова прокомментировала вопрос о смертной казни - РИА Новости, 16.04.2024
Подносова прокомментировала вопрос о смертной казни
Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова, комментируя возможность возвращения в России смертной казни, заявила, что ее мнение не... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:26
2024-04-16T13:26
политика
россия
ирина подносова
вячеслав лебедев
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова, комментируя возможность возвращения в России смертной казни, заявила, что ее мнение не отличается от мнения бывшего председателя суда Вячеслава Лебедева. "Я не стала бы высказывать свое личное мнение, которое совпадает с мнением Лебедева... Это вопрос изменения конституции, а это ваши (сенаторов - ред.) полномочия - мы правоприменители, как будет лишен вопрос, так мы его и будем исполнять", - сказала Подносова на заседании комитета Совета Федерации. Она напомнила, что сейчас есть решение Конституционного суда РФ, препятствующее снятию моратория на смертную казнь. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность его председателя. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Сенаторы рассмотрят вопрос о назначении Подносовой на пленарном заседании 17 апреля.
https://ria.ru/20240331/kazn-1936928914.html
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политика, россия, ирина подносова, вячеслав лебедев, совет федерации рф
Политика, Россия, Ирина Подносова, Вячеслав Лебедев, Совет Федерации РФ
Подносова прокомментировала вопрос о смертной казни

Подносова напомнила про решение КС РФ, препятствующее снятию моратория на казнь

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИрина Подносова
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Ирина Подносова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова, комментируя возможность возвращения в России смертной казни, заявила, что ее мнение не отличается от мнения бывшего председателя суда Вячеслава Лебедева.
"Я не стала бы высказывать свое личное мнение, которое совпадает с мнением Лебедева... Это вопрос изменения конституции, а это ваши (сенаторов - ред.) полномочия - мы правоприменители, как будет лишен вопрос, так мы его и будем исполнять", - сказала Подносова на заседании комитета Совета Федерации.
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Киселев высказался о смертной казни
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Она напомнила, что сейчас есть решение Конституционного суда РФ, препятствующее снятию моратория на смертную казнь.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность его председателя. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.
Сенаторы рассмотрят вопрос о назначении Подносовой на пленарном заседании 17 апреля.
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ПолитикаРоссияИрина ПодносоваВячеслав ЛебедевСовет Федерации РФ
 
 
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