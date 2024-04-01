ВККС рекомендовала Подносову на должность главы ВС
ВККС рекомендовала зампреда ВС Ирину Подносову на должность главы суда
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ
Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда Ирины Подносовой на должность главы ВС, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Квалификационная коллегия <…> решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя ВС России. Решение принято единогласно", — постановила коллегия по итогам заседания.
Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков
24 февраля, 12:42
Супруг кандидата — военный пенсионер, работающий в санатории "Жемчужина" в Ленинградской области, а сын занимается адвокатской деятельностью в Санкт-Петербурге. Все необходимые проверки Подносова прошла, ее ближние родственники привлекались только к административной ответственности, но вовремя оплачивали назначенные штрафы.
Подносова — единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС с 1991 года.
Следующий шаг — рассмотрение ее кандидатуры в комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Если ее рекомендация будет положительной, президент внесет соответствующее представление Совету Федерации, которому, в свою очередь, предстоит принять решение большинством голосов.
Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990-го, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.