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На пост председателя Верховного суда объявили набор кандидатов - РИА Новости, 01.03.2024
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09:37 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/sud-1930400543.html
На пост председателя Верховного суда объявили набор кандидатов
На пост председателя Верховного суда объявили набор кандидатов - РИА Новости, 01.03.2024
На пост председателя Верховного суда объявили набор кандидатов
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ, сказано в сообщении на сайте коллегии. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:37
2024-03-01T09:37
политика
россия
вячеслав лебедев
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ, сказано в сообщении на сайте коллегии. Вячеслав Лебедев, возглавлявший ВС РФ с 1991 года, скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Накануне коллегия прекратила его полномочия и теперь в течение трех месяцев должна предоставить президенту России одного или нескольких кандидатов на его пост. Согласно закону "О статусе судей", кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии. У него не должно быть судимостей, вида на жительство в других странах, болезней, приводящих к нетрудоспособности, хронических и затяжных психических расстройств. Если кандидат ранее не работал судьей, ему предстоит сдать квалификационный экзамен на должность судьи (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ"). Помимо подтверждающих документов кандидатам необходимо предоставить ВККС характеристики с работы, сведения о доходах, результаты медицинского освидетельствования. В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии по кадрам. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html
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политика, россия, вячеслав лебедев, совет федерации рф
Политика, Россия, Вячеслав Лебедев, Совет Федерации РФ
На пост председателя Верховного суда объявили набор кандидатов

Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакансию на пост председателя ВС

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВерховный суд
Верховный суд - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ, сказано в сообщении на сайте коллегии.
Вячеслав Лебедев, возглавлявший ВС РФ с 1991 года, скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Накануне коллегия прекратила его полномочия и теперь в течение трех месяцев должна предоставить президенту России одного или нескольких кандидатов на его пост.
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Согласно закону "О статусе судей", кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии. У него не должно быть судимостей, вида на жительство в других странах, болезней, приводящих к нетрудоспособности, хронических и затяжных психических расстройств. Если кандидат ранее не работал судьей, ему предстоит сдать квалификационный экзамен на должность судьи (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ").
Помимо подтверждающих документов кандидатам необходимо предоставить ВККС характеристики с работы, сведения о доходах, результаты медицинского освидетельствования.
В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии по кадрам. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.
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