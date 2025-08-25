https://ria.ru/20250825/krasnov-2037461277.html

Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда

25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда, сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин."В Высшую квалификационную коллегию судей поступило заявление генерального прокурора Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда", — сказал он журналистам.Краснов стал единственным претендентом на пост председателя. С января 2020 года он занимает должность генерального прокурора. До этого был заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и работал в органах прокуратуры.Сегодня последний день приема документов от соискателей на должность председателя Верховного суда. Вакансия открылась после ухода из жизни Ирины Подносовой 22 июля в возрасте 71 года. Она занимала этот пост с апреля 2024-го — после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял его с 1991 года.

