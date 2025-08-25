Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда

Генпрокурор Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда
Процедура рассмотрения кандидатуры на должность председателя Верховного суда начнется после ее представления президентом в Совете Федерации при наличии положительного заключения ВККС. В августе Владимир Путин присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу. Это дает ему право не сдавать квалификационный экзамен на должность судьи.
На церемонию прощания с Подносовой приехал Владимир Путин
Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на церемонии прощания с Подносовой
Подносова работала судьей с 1990 года, в 2020-м возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на церемонии прощания Подносовой
Генпрокурор Игорь Краснов на церемонии прощания с Подносовой
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на церемонии прощания с Подносовой
Руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель СФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Подносовой
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин на церемонии прощания с Подносовой
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с Подносовой
