15:02 25.08.2025 (обновлено: 18:10 25.08.2025)
Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда
Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда, сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда, сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин."В Высшую квалификационную коллегию судей поступило заявление генерального прокурора Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда", — сказал он журналистам.Краснов стал единственным претендентом на пост председателя. С января 2020 года он занимает должность генерального прокурора. До этого был заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и работал в органах прокуратуры.Сегодня последний день приема документов от соискателей на должность председателя Верховного суда. Вакансия открылась после ухода из жизни Ирины Подносовой 22 июля в возрасте 71 года. Она занимала этот пост с апреля 2024-го — после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял его с 1991 года.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда, сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин.
"В Высшую квалификационную коллегию судей поступило заявление генерального прокурора Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда", — сказал он журналистам.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Биография Игоря Краснова
22 января, 12:51

Процедура рассмотрения кандидатуры на должность председателя Верховного суда начнется после ее представления президентом в Совете Федерации при наличии положительного заключения ВККС. В августе Владимир Путин присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу. Это дает ему право не сдавать квалификационный экзамен на должность судьи.

Краснов стал единственным претендентом на пост председателя. С января 2020 года он занимает должность генерального прокурора. До этого был заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и работал в органах прокуратуры.
Сегодня последний день приема документов от соискателей на должность председателя Верховного суда. Вакансия открылась после ухода из жизни Ирины Подносовой 22 июля в возрасте 71 года. Она занимала этот пост с апреля 2024-го — после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял его с 1991 года.
