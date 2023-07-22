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Крупные аварии и ЧП в торговых центрах в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 22.07.2023
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19:46 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/avarii-1885725516.html
Крупные аварии и ЧП в торговых центрах в России в 2022-2023 годах
Крупные аварии и ЧП в торговых центрах в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 22.07.2023
Крупные аварии и ЧП в торговых центрах в России в 2022-2023 годах
на западе Москвы в торговом центре "Времена года" прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии, в результате которой погибли четыре человека. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T19:46
2023-07-22T19:46
справки
россия
происшествия
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202322 июля на западе Москвы в торговом центре "Времена года" прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии, в результате которой погибли четыре человека.7 июля в Петровском районе Донецка загорелся торговый центр "Галактика" после обстрела со стороны ВСУ.6 мая в Шебекино в Белгородской области в результате прямого попадания после обстрела ВСУ была повреждена кровля торгового центра.19 марта в Донецке в ходе обстрела украинскими войсками было зафиксировано прямое попадание в торговый центр "Галактика". В результате инцидента один человек пострадал.9 марта в Пензе в торговом центре "Гостиный двор" обрушилась часть фасада здания. В результате ЧП пострадали два человека.2 марта в Усть-Илимске Иркутской области в торговом центре "Торговый квартал" из-за большого скопления снега обрушилась крыша кровля неэксплуатируемой части здания. В результате ЧП пострадавших нет.16 января в Калининском районе Донецка подвергся обстрелу торгово-офисный центр. В результате ЧП пострадал один человек.202221 декабря в Донецке попал под обстрел украинских войск из РСЗО торговый центр "Донецк сити".12 декабря в подмосковной Балашихе загорелись стройматериалы в торговом центре "Стройпарк" в микрорайоне Саввино, затем огонь перекинулся на первый этаж здания. Пожару присвоили третий номер сложности. Площадь пожара составила девять тысяч квадратных метров.9 декабря в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" произошел пожар. Огонь был локализован на площади семи тысяч квадратных метров. При пожаре произошли взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина. Один человек погиб. Как сообщили в экстренных службах, в качестве основных причин ЧП рассматриваются неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ. Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась. Тушение осложнили конструктивные особенности здания, способствовавшие возникновению потоков воздуха, и обрушение кровли. По информации следствия, в торговом центре велись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, что и привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тысяч квадратных метров.7 декабря в Назрани (республика Ингушетия) в торговом доме "Таргим" произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.6 декабря в Донецке при обстреле Ворошиловского района в центре города украинскими войсками было зафиксировано попадание в третий этаж торгового центра Yellow в районе центрального универмага.30 ноября в Донецке был поврежден торговый центр "Донецк Сити" прямым попаданием снаряда при обстреле города украинскими войсками.11 ноября в Нефтеюганске загорелся торговый центр. Пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома.3 октября в Донецке украинскими войсками был обстрелян торговый центр "Континент". В результате инцидента взрывом разрушена половина верхнего этажа торгового комплекса. Пострадавших и жертв нет.22 сентября в Мелитополе произошел взрыв в районе центрального рынка в здании небольшого торгового центра. В результате ЧП пострадали шесть человек.9 сентября в Уфе загорелся торговый центр "Меркурий". Площадь пожара составила 5,4 тысячи квадратных метров. Сообщалось об отсутствии пострадавших. В ходе тушения из здания были эвакуированы животные из контактного зоопарка.2 сентября в Курске в ТЦ "Бумеранг" произошел пожар. Пожарные сообщили, что эвакуацию посетителей провели сами сотрудники центра, также проводилась эвакуация автомобилей с парковки. Как сообщили в ГУМЧС по региону, при пожаре погиб один человек, предположительно, сотрудник центра.27 июля в Ярославле загорелся торговый центр "Лотос". Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 30 человек. Пострадавших нет.28 апреля в торгово-выставочном центре "Гагаринский" города Ишим Тюменской области загорелась крыша здания. Борьбу с пламенем вели не менее шести пожарных расчетов. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.26 апреля в торговом центре в городе Киселевске Кемеровской области произошло возгорание кровли. Площадь пожара составила 780 квадратных метров. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 32 человека и восемь единиц техники. Пострадавших нет.11 февраля в подмосковном поселке Селятино произошло обрушение ограждения вблизи здания строящегося торгового центра. В результате инцидента трое человек погибло, двое пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Наталья Макарова
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справки, россия, происшествия
Справки, Россия, Происшествия

Крупные аварии и ЧП в торговых центрах в России в 2022-2023 годах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте
Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте. Архивное фото
Читать ria.ru в

2023

22 июля на западе Москвы в торговом центре "Времена года" прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии, в результате которой погибли четыре человека.
7 июля в Петровском районе Донецка загорелся торговый центр "Галактика" после обстрела со стороны ВСУ.
6 мая в Шебекино в Белгородской области в результате прямого попадания после обстрела ВСУ была повреждена кровля торгового центра.
19 марта в Донецке в ходе обстрела украинскими войсками было зафиксировано прямое попадание в торговый центр "Галактика". В результате инцидента один человек пострадал.
9 марта в Пензе в торговом центре "Гостиный двор" обрушилась часть фасада здания. В результате ЧП пострадали два человека.
2 марта в Усть-Илимске Иркутской области в торговом центре "Торговый квартал" из-за большого скопления снега обрушилась крыша кровля неэксплуатируемой части здания. В результате ЧП пострадавших нет.
16 января в Калининском районе Донецка подвергся обстрелу торгово-офисный центр. В результате ЧП пострадал один человек.

2022

21 декабря в Донецке попал под обстрел украинских войск из РСЗО торговый центр "Донецк сити".
12 декабря в подмосковной Балашихе загорелись стройматериалы в торговом центре "Стройпарк" в микрорайоне Саввино, затем огонь перекинулся на первый этаж здания. Пожару присвоили третий номер сложности. Площадь пожара составила девять тысяч квадратных метров.
9 декабря в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" произошел пожар. Огонь был локализован на площади семи тысяч квадратных метров. При пожаре произошли взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина. Один человек погиб. Как сообщили в экстренных службах, в качестве основных причин ЧП рассматриваются неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ. Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась. Тушение осложнили конструктивные особенности здания, способствовавшие возникновению потоков воздуха, и обрушение кровли. По информации следствия, в торговом центре велись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, что и привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тысяч квадратных метров.
7 декабря в Назрани (республика Ингушетия) в торговом доме "Таргим" произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
6 декабря в Донецке при обстреле Ворошиловского района в центре города украинскими войсками было зафиксировано попадание в третий этаж торгового центра Yellow в районе центрального универмага.
30 ноября в Донецке был поврежден торговый центр "Донецк Сити" прямым попаданием снаряда при обстреле города украинскими войсками.
11 ноября в Нефтеюганске загорелся торговый центр. Пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома.
3 октября в Донецке украинскими войсками был обстрелян торговый центр "Континент". В результате инцидента взрывом разрушена половина верхнего этажа торгового комплекса. Пострадавших и жертв нет.
22 сентября в Мелитополе произошел взрыв в районе центрального рынка в здании небольшого торгового центра. В результате ЧП пострадали шесть человек.
9 сентября в Уфе загорелся торговый центр "Меркурий". Площадь пожара составила 5,4 тысячи квадратных метров. Сообщалось об отсутствии пострадавших. В ходе тушения из здания были эвакуированы животные из контактного зоопарка.
2 сентября в Курске в ТЦ "Бумеранг" произошел пожар. Пожарные сообщили, что эвакуацию посетителей провели сами сотрудники центра, также проводилась эвакуация автомобилей с парковки. Как сообщили в ГУМЧС по региону, при пожаре погиб один человек, предположительно, сотрудник центра.
27 июля в Ярославле загорелся торговый центр "Лотос". Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 30 человек. Пострадавших нет.
28 апреля в торгово-выставочном центре "Гагаринский" города Ишим Тюменской области загорелась крыша здания. Борьбу с пламенем вели не менее шести пожарных расчетов. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
26 апреля в торговом центре в городе Киселевске Кемеровской области произошло возгорание кровли. Площадь пожара составила 780 квадратных метров. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 32 человека и восемь единиц техники. Пострадавших нет.
11 февраля в подмосковном поселке Селятино произошло обрушение ограждения вблизи здания строящегося торгового центра. В результате инцидента трое человек погибло, двое пострадали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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