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Крупные аварии и ЧП в торговых центрах в России в 2022-2023 годах

Крупные аварии и ЧП в торговых центрах в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 22.07.2023

Крупные аварии и ЧП в торговых центрах в России в 2022-2023 годах

на западе Москвы в торговом центре "Времена года" прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии, в результате которой погибли четыре человека. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T19:46

2023-07-22T19:46

2023-07-22T19:46

справки

россия

происшествия

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202322 июля на западе Москвы в торговом центре "Времена года" прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии, в результате которой погибли четыре человека.7 июля в Петровском районе Донецка загорелся торговый центр "Галактика" после обстрела со стороны ВСУ.6 мая в Шебекино в Белгородской области в результате прямого попадания после обстрела ВСУ была повреждена кровля торгового центра.19 марта в Донецке в ходе обстрела украинскими войсками было зафиксировано прямое попадание в торговый центр "Галактика". В результате инцидента один человек пострадал.9 марта в Пензе в торговом центре "Гостиный двор" обрушилась часть фасада здания. В результате ЧП пострадали два человека.2 марта в Усть-Илимске Иркутской области в торговом центре "Торговый квартал" из-за большого скопления снега обрушилась крыша кровля неэксплуатируемой части здания. В результате ЧП пострадавших нет.16 января в Калининском районе Донецка подвергся обстрелу торгово-офисный центр. В результате ЧП пострадал один человек.202221 декабря в Донецке попал под обстрел украинских войск из РСЗО торговый центр "Донецк сити".12 декабря в подмосковной Балашихе загорелись стройматериалы в торговом центре "Стройпарк" в микрорайоне Саввино, затем огонь перекинулся на первый этаж здания. Пожару присвоили третий номер сложности. Площадь пожара составила девять тысяч квадратных метров.9 декабря в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" произошел пожар. Огонь был локализован на площади семи тысяч квадратных метров. При пожаре произошли взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина. Один человек погиб. Как сообщили в экстренных службах, в качестве основных причин ЧП рассматриваются неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ. Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась. Тушение осложнили конструктивные особенности здания, способствовавшие возникновению потоков воздуха, и обрушение кровли. По информации следствия, в торговом центре велись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, что и привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тысяч квадратных метров.7 декабря в Назрани (республика Ингушетия) в торговом доме "Таргим" произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.6 декабря в Донецке при обстреле Ворошиловского района в центре города украинскими войсками было зафиксировано попадание в третий этаж торгового центра Yellow в районе центрального универмага.30 ноября в Донецке был поврежден торговый центр "Донецк Сити" прямым попаданием снаряда при обстреле города украинскими войсками.11 ноября в Нефтеюганске загорелся торговый центр. Пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома.3 октября в Донецке украинскими войсками был обстрелян торговый центр "Континент". В результате инцидента взрывом разрушена половина верхнего этажа торгового комплекса. Пострадавших и жертв нет.22 сентября в Мелитополе произошел взрыв в районе центрального рынка в здании небольшого торгового центра. В результате ЧП пострадали шесть человек.9 сентября в Уфе загорелся торговый центр "Меркурий". Площадь пожара составила 5,4 тысячи квадратных метров. Сообщалось об отсутствии пострадавших. В ходе тушения из здания были эвакуированы животные из контактного зоопарка.2 сентября в Курске в ТЦ "Бумеранг" произошел пожар. Пожарные сообщили, что эвакуацию посетителей провели сами сотрудники центра, также проводилась эвакуация автомобилей с парковки. Как сообщили в ГУМЧС по региону, при пожаре погиб один человек, предположительно, сотрудник центра.27 июля в Ярославле загорелся торговый центр "Лотос". Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 30 человек. Пострадавших нет.28 апреля в торгово-выставочном центре "Гагаринский" города Ишим Тюменской области загорелась крыша здания. Борьбу с пламенем вели не менее шести пожарных расчетов. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.26 апреля в торговом центре в городе Киселевске Кемеровской области произошло возгорание кровли. Площадь пожара составила 780 квадратных метров. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 32 человека и восемь единиц техники. Пострадавших нет.11 февраля в подмосковном поселке Селятино произошло обрушение ограждения вблизи здания строящегося торгового центра. В результате инцидента трое человек погибло, двое пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, происшествия