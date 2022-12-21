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Район ТЦ "Донецк сити" и РСК "Олимпийский" попали под обстрел ВСУ
Район ТЦ "Донецк сити" и РСК "Олимпийский" попали под обстрел ВСУ - РИА Новости, 21.12.2022
Район ТЦ "Донецк сити" и РСК "Олимпийский" попали под обстрел ВСУ
Районы торгового центра "Донецк сити", гостиницы "Шахтар плаза", республиканский спорткомплекс "Олимпийский в Донецке попали под обстрел украинских войск из... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:48
2022-12-21T20:48
2022-12-21T20:48
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
калининский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Районы торгового центра "Донецк сити", гостиницы "Шахтар плаза", республиканский спорткомплекс "Олимпийский в Донецке попали под обстрел украинских войск из РСЗО, сообщил со ссылкой на данные очевидцев мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска выпустили вечером по Ворошиловскому, Киевскому и Калининскому районам Донецка 12 ракет РСЗО. "Очевидцы сообщают о прилётах по проспекту Титова, возле "Шахтар плазы", "Донецк Сити", РСК "Олимпийский". Информация уточняется. Не покидайте укрытий! Обстрелы могут повторяться", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840179693.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК
Район ТЦ "Донецк сити" и РСК "Олимпийский" попали под обстрел ВСУ
Мэр Кулемзин: район ТЦ "Донецк сити" и РСК "Олимпийский" попали под обстрел ВСУ