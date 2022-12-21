https://ria.ru/20221221/obstrel-1840374668.html

Район ТЦ "Донецк сити" и РСК "Олимпийский" попали под обстрел ВСУ

Район ТЦ "Донецк сити" и РСК "Олимпийский" попали под обстрел ВСУ - РИА Новости, 21.12.2022

Район ТЦ "Донецк сити" и РСК "Олимпийский" попали под обстрел ВСУ

Районы торгового центра "Донецк сити", гостиницы "Шахтар плаза", республиканский спорткомплекс "Олимпийский в Донецке попали под обстрел украинских войск из... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T20:48

2022-12-21T20:48

2022-12-21T20:48

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

калининский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Районы торгового центра "Донецк сити", гостиницы "Шахтар плаза", республиканский спорткомплекс "Олимпийский в Донецке попали под обстрел украинских войск из РСЗО, сообщил со ссылкой на данные очевидцев мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска выпустили вечером по Ворошиловскому, Киевскому и Калининскому районам Донецка 12 ракет РСЗО. "Очевидцы сообщают о прилётах по проспекту Титова, возле "Шахтар плазы", "Донецк Сити", РСК "Олимпийский". Информация уточняется. Не покидайте укрытий! Обстрелы могут повторяться", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840179693.html

донецк

донецкая народная республика

калининский район

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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, калининский район, сцкк