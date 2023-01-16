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СК зафиксировал обстрел торгово-офисного центра в Донецке - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/obstrel-1845206034.html
СК зафиксировал обстрел торгово-офисного центра в Донецке
СК зафиксировал обстрел торгово-офисного центра в Донецке - РИА Новости, 16.01.2023
СК зафиксировал обстрел торгово-офисного центра в Донецке
Сотрудники Следственного комитета РФ работают в торгово-офисном комплексе в Калининском районе Донецка, который подвергся обстрелу, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:04
2023-01-16T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
калининский район
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ работают в торгово-офисном комплексе в Калининском районе Донецка, который подвергся обстрелу, передает корреспондент РИА Новости. "Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации производят фиксацию, предположительно, ракетного удара со стороны вооруженных формирований Украины по зданию делового центра в Калининском районе Донецка. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Вся информация будет уточняться", - сказал агентству следователь. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждено, в том числе, здание торгового центра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в супермаркет "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом. По данным народной милиции ДНР, два человека погибли, четверо ранены. "Очередной акт вандализма со стороны украинских карателей. Торговый комплекс, офисное здание, прямое попадание, мирный объект", - сказал Кулемзин. Пострадавший от взрыва мужчина, который проезжал на автомобиле мимо офисного центра во время обстрела, рассказал, что "скорая сразу же прибыла". "Помощь оказали... Сейчас чувствую себя нормально", - добавил он. "Было два прилета. Слышно было два свиста. Аж кровати закачались, и дом встряхнуло", - заявила жительница соседнего дома.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
калининский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
"Кровати закачались, дом встяхнуло" – жительница Донецка о массированном обстреле города
Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате украинского обстрела Калининского района Донецка, сообщил офицер Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, калининский район, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК
15:04 16.01.2023 (обновлено: 16:09 16.01.2023)
 
СК зафиксировал обстрел торгово-офисного центра в Донецке

Сотрудники СК зафиксировали обстрел торгово-офисного центра в Калининском районе Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ работают в торгово-офисном комплексе в Калининском районе Донецка, который подвергся обстрелу, передает корреспондент РИА Новости.
"Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации производят фиксацию, предположительно, ракетного удара со стороны вооруженных формирований Украины по зданию делового центра в Калининском районе Донецка. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Вся информация будет уточняться", - сказал агентству следователь.
"Зажали в клещи, после этого разделили на части": как освобождали Соледар
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, вела разнородная группировка войск по единому замыслу и плану, сообщили в Минобороны.

Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре. На втором плане – Свято-Преображенский храм.
1 из 10

Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, вела разнородная группировка войск по единому замыслу и плану, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Задача штурма городских кварталов была решена самоотверженными действиями добровольцев отрядов группы "Вагнер".

Разрушения на улице в Соледаре
2 из 10

Задача штурма городских кварталов была решена самоотверженными действиями добровольцев отрядов группы "Вагнер".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

"Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали", — рассказал о тактике взятия города руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.

Бойцы подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре.
3 из 10

"Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали", — рассказал о тактике взятия города руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Действия участников штурма оказались неожиданными для украинских сил.

Разрушенное жилое здание в Соледаре
4 из 10

Действия участников штурма оказались неожиданными для украинских сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления", — объяснил боец, принимавший участие в освобождении города.

Разрушенные жилые здания в Соледаре“
5 из 10

"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления", — объяснил боец, принимавший участие в освобождении города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Штурмовые отряды ворвались в центр города и перерезали украинским силам пути снабжения. "Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — резюмировал боец.

Разрушенные жилые здания и автомобили в Соледаре
6 из 10

Штурмовые отряды ворвались в центр города и перерезали украинским силам пути снабжения. "Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — резюмировал боец.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Операция по взятию Соледара завершилась 12 января.

Разрушенное жилое здание в Соледаре
7 из 10

Операция по взятию Соледара завершилась 12 января.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилым кварталам.

Разрушенные жилые здания в Соледаре
8 из 10

В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.

Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре
9 из 10

Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Артемовске.

Разрушенные здания и автомобили в Соледаре
10 из 10

Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Артемовске.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
1 из 10

Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, вела разнородная группировка войск по единому замыслу и плану, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
2 из 10

Задача штурма городских кварталов была решена самоотверженными действиями добровольцев отрядов группы "Вагнер".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали", — рассказал о тактике взятия города руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 10

Действия участников штурма оказались неожиданными для украинских сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления", — объяснил боец, принимавший участие в освобождении города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
6 из 10

Штурмовые отряды ворвались в центр города и перерезали украинским силам пути снабжения. "Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — резюмировал боец.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
7 из 10

Операция по взятию Соледара завершилась 12 января.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
8 из 10

В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
9 из 10

Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
10 из 10

Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Артемовске.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждено, в том числе, здание торгового центра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в супермаркет "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом. По данным народной милиции ДНР, два человека погибли, четверо ранены.
"Очередной акт вандализма со стороны украинских карателей. Торговый комплекс, офисное здание, прямое попадание, мирный объект", - сказал Кулемзин.
Пострадавший от взрыва мужчина, который проезжал на автомобиле мимо офисного центра во время обстрела, рассказал, что "скорая сразу же прибыла". "Помощь оказали... Сейчас чувствую себя нормально", - добавил он.
"Было два прилета. Слышно было два свиста. Аж кровати закачались, и дом встряхнуло", - заявила жительница соседнего дома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКалининский районДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)СЦКК
 
 
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