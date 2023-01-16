https://ria.ru/20230116/obstrel-1845206034.html

СК зафиксировал обстрел торгово-офисного центра в Донецке

СК зафиксировал обстрел торгово-офисного центра в Донецке - РИА Новости, 16.01.2023

СК зафиксировал обстрел торгово-офисного центра в Донецке

Сотрудники Следственного комитета РФ работают в торгово-офисном комплексе в Калининском районе Донецка, который подвергся обстрелу, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:04

2023-01-16T15:04

2023-01-16T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

калининский район

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845224873_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2b56a20c9348ca138e2369c78318c5f.jpg

ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ работают в торгово-офисном комплексе в Калининском районе Донецка, который подвергся обстрелу, передает корреспондент РИА Новости. "Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации производят фиксацию, предположительно, ракетного удара со стороны вооруженных формирований Украины по зданию делового центра в Калининском районе Донецка. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Вся информация будет уточняться", - сказал агентству следователь. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждено, в том числе, здание торгового центра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в супермаркет "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом. По данным народной милиции ДНР, два человека погибли, четверо ранены. "Очередной акт вандализма со стороны украинских карателей. Торговый комплекс, офисное здание, прямое попадание, мирный объект", - сказал Кулемзин. Пострадавший от взрыва мужчина, который проезжал на автомобиле мимо офисного центра во время обстрела, рассказал, что "скорая сразу же прибыла". "Помощь оказали... Сейчас чувствую себя нормально", - добавил он. "Было два прилета. Слышно было два свиста. Аж кровати закачались, и дом встряхнуло", - заявила жительница соседнего дома.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Кровати закачались, дом встяхнуло" – жительница Донецка о массированном обстреле города Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате украинского обстрела Калининского района Донецка, сообщил офицер Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский. 2023-01-16T15:04 true PT2M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, калининский район, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), сцкк