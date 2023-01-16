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"Зажали в клещи, после этого разделили на части": как освобождали Соледар - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html
"Зажали в клещи, после этого разделили на части": как освобождали Соледар
"Зажали в клещи, после этого разделили на части": как освобождали Соледар - РИА Новости, 16.01.2023
"Зажали в клещи, после этого разделили на части": как освобождали Соледар
На минувшей неделе российские Вооруженные силы и бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль Соледар, сломив сопротивление украинских военных. Кадры из освобожденного РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:50
2023-01-16T14:50
фото
специальная военная операция на украине
соледар
евгений пригожин
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военные
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На минувшей неделе российские Вооруженные силы и бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль Соледар, сломив сопротивление украинских военных. Кадры из освобожденного города — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Специальная военная операция на Украине, Соледар, Евгений Пригожин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Военные, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:50 16.01.2023
 

"Зажали в клещи, после этого разделили на части": как освобождали Соледар

Читать ria.ru в
На минувшей неделе российские Вооруженные силы и бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль Соледар, сломив сопротивление украинских военных. Кадры из освобожденного города — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, вела разнородная группировка войск по единому замыслу и плану, сообщили в Минобороны.

Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре. На втором плане – Свято-Преображенский храм.
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Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, вела разнородная группировка войск по единому замыслу и плану, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Задача штурма городских кварталов была решена самоотверженными действиями добровольцев отрядов группы "Вагнер".

Разрушения на улице в Соледаре
2 из 10

Задача штурма городских кварталов была решена самоотверженными действиями добровольцев отрядов группы "Вагнер".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

"Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали", — рассказал о тактике взятия города руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.

Бойцы подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре.
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"Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали", — рассказал о тактике взятия города руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Действия участников штурма оказались неожиданными для украинских сил.

Разрушенное жилое здание в Соледаре
4 из 10

Действия участников штурма оказались неожиданными для украинских сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления", — объяснил боец, принимавший участие в освобождении города.

Разрушенные жилые здания в Соледаре“
5 из 10

"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления", — объяснил боец, принимавший участие в освобождении города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Штурмовые отряды ворвались в центр города и перерезали украинским силам пути снабжения. "Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — резюмировал боец.

Разрушенные жилые здания и автомобили в Соледаре
6 из 10

Штурмовые отряды ворвались в центр города и перерезали украинским силам пути снабжения. "Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — резюмировал боец.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Операция по взятию Соледара завершилась 12 января.

Разрушенное жилое здание в Соледаре
7 из 10

Операция по взятию Соледара завершилась 12 января.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилым кварталам.

Разрушенные жилые здания в Соледаре
8 из 10

В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.

Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре
9 из 10

Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Артемовске.

Разрушенные здания и автомобили в Соледаре
10 из 10

Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Артемовске.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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