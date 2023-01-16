https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html

"Зажали в клещи, после этого разделили на части": как освобождали Соледар

"Зажали в клещи, после этого разделили на части": как освобождали Соледар - РИА Новости, 16.01.2023

"Зажали в клещи, после этого разделили на части": как освобождали Соледар

На минувшей неделе российские Вооруженные силы и бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль Соледар, сломив сопротивление украинских военных. Кадры из освобожденного РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:50

2023-01-16T14:50

2023-01-16T14:50

фото

специальная военная операция на украине

соледар

евгений пригожин

министерство обороны рф (минобороны рф)

военные

днр

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На минувшей неделе российские Вооруженные силы и бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль Соледар, сломив сопротивление украинских военных. Кадры из освобожденного города — в фотоленте Ria.ru.

соледар

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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