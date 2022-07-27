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Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 27.07.2022
Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь крупного пожара в торговом центре "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи квадратных метров, из горящего здания эвакуированы более 30 человек,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:13
2022-07-27T18:13
2022-07-27T18:13
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Площадь крупного пожара в торговом центре "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи квадратных метров, из горящего здания эвакуированы более 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что из торгового центра было эвакуировано более 30 человек.
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происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в ярославском ТЦ "Лотос" увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров