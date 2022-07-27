Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/pozhar-1805409167.html
Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 27.07.2022
Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь крупного пожара в торговом центре "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи квадратных метров, из горящего здания эвакуированы более 30 человек,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:13
2022-07-27T18:13
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805399985_0:0:1153:648_1920x0_80_0_0_bd7dfba598803f097d642548e82e9d2e.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Площадь крупного пожара в торговом центре "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи квадратных метров, из горящего здания эвакуированы более 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что из торгового центра было эвакуировано более 30 человек.
https://ria.ru/20220719/anadyr-1803407209.html
ярославль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805399985_137:0:1001:648_1920x0_80_0_0_ce3845f41b23e4f59bea47d19937c65f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:13 27.07.2022
 
Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в ярославском ТЦ "Лотос" увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров

© Фото : МЧС России по Ярославской областиПожар в ТЦ "Лотос" в Ярославле
Пожар в ТЦ Лотос в Ярославле - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : МЧС России по Ярославской области
Пожар в ТЦ "Лотос" в Ярославле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Площадь крупного пожара в торговом центре "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи квадратных метров, из горящего здания эвакуированы более 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что из торгового центра было эвакуировано более 30 человек.
Проверка пожарного гидранта - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 11:56
Крупный пожар оставил жителей Анадыря без света и воды
 
ПроисшествияЯрославльРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала