https://ria.ru/20220727/pozhar-1805409167.html

Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 27.07.2022

Площадь пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи "квадратов"

Площадь крупного пожара в торговом центре "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи квадратных метров, из горящего здания эвакуированы более 30 человек,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:13

2022-07-27T18:13

2022-07-27T18:13

происшествия

ярославль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Площадь крупного пожара в торговом центре "Лотос" в Ярославле выросла до 1,5 тысячи квадратных метров, из горящего здания эвакуированы более 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что из торгового центра было эвакуировано более 30 человек.

https://ria.ru/20220719/anadyr-1803407209.html

ярославль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)