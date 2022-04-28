https://ria.ru/20220428/pozhar-1785956458.html
В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра
В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра - РИА Новости, 28.04.2022
В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра
В торгово-выставочном центре "Гагаринский" в городе Ишиме Тюменской области загорелась крыша, сообщает администрация города. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:05
2022-04-28T15:05
2022-04-28T16:33
происшествия
тюменская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ишим
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ТЮМЕНЬ, 28 апр — РИА Новости. В торгово-выставочном центре "Гагаринский" в городе Ишиме Тюменской области загорелась крыша, сообщает администрация города.В пресс-службе МЧС уточнили, что всех посетителей удалось эвакуировать до прибытия пожарных подразделений. Борьбу с огнем ведут 43 человека и десять единиц техники."Площадь пожара — 4800 квадратных метров", — отметил собеседник агентства.Также администрация города пояснила, что ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20220428/pozhary-1785977051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ишим
15:05 28.04.2022 (обновлено: 16:33 28.04.2022)
В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра
В городе Ишиме Тюменской области загорелась крыша торгово-выставочного центра