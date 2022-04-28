Рейтинг@Mail.ru
В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/pozhar-1785956458.html
В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра
В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра - РИА Новости, 28.04.2022
В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра
В торгово-выставочном центре "Гагаринский" в городе Ишиме Тюменской области загорелась крыша, сообщает администрация города. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:05
2022-04-28T16:33
происшествия
тюменская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ишим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785963473_0:293:1600:1193_1920x0_80_0_0_9ac05a791baab5589fbc109f8e51caa9.jpg
ТЮМЕНЬ, 28 апр — РИА Новости. В торгово-выставочном центре "Гагаринский" в городе Ишиме Тюменской области загорелась крыша, сообщает администрация города.В пресс-службе МЧС уточнили, что всех посетителей удалось эвакуировать до прибытия пожарных подразделений. Борьбу с огнем ведут 43 человека и десять единиц техники."Площадь пожара — 4800 квадратных метров", — отметил собеседник агентства.Также администрация города пояснила, что ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20220428/pozhary-1785977051.html
тюменская область
россия
ишим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785963473_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_a90f90d3ae168234d1f0e322ac6a7f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ишим
15:05 28.04.2022 (обновлено: 16:33 28.04.2022)
 
В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра

В городе Ишиме Тюменской области загорелась крыша торгово-выставочного центра

© Фото : Администрация города ИшимаПожар в торговом центре "Гагаринский" в Ишиме
Пожар в торговом центре Гагаринский в Ишиме - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : Администрация города Ишима
Пожар в торговом центре "Гагаринский" в Ишиме
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 28 апр — РИА Новости. В торгово-выставочном центре "Гагаринский" в городе Ишиме Тюменской области загорелась крыша, сообщает администрация города.

"Пожар в торгово-выставочном центре "Гагаринский". Пожарные ведут борьбу с пламенем, окутавшим помещение ТВЦ (частное имущество). Горит крыша здания по периметру. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды техникой САХ, Водоканала. Причины пожара выясняются", — говорится в заявлении в соцсети "ВКонтакте".

В пресс-службе МЧС уточнили, что всех посетителей удалось эвакуировать до прибытия пожарных подразделений. Борьбу с огнем ведут 43 человека и десять единиц техники.
"Площадь пожара — 4800 квадратных метров", — отметил собеседник агентства.
Также администрация города пояснила, что ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет.
Пожар в торговом центре Гагаринский в Ишиме - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
16:27
Крупные пожары в торговых центрах в России в 2017-2022 годах
 
ПроисшествияТюменская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ишим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала