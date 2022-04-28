https://ria.ru/20220428/pozhar-1785956458.html

В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра

В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра - РИА Новости, 28.04.2022

В тюменском Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра

В торгово-выставочном центре "Гагаринский" в городе Ишиме Тюменской области загорелась крыша, сообщает администрация города. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:05

2022-04-28T15:05

2022-04-28T16:33

происшествия

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ишим

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ТЮМЕНЬ, 28 апр — РИА Новости. В торгово-выставочном центре "Гагаринский" в городе Ишиме Тюменской области загорелась крыша, сообщает администрация города.В пресс-службе МЧС уточнили, что всех посетителей удалось эвакуировать до прибытия пожарных подразделений. Борьбу с огнем ведут 43 человека и десять единиц техники."Площадь пожара — 4800 квадратных метров", — отметил собеседник агентства.Также администрация города пояснила, что ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20220428/pozhary-1785977051.html

тюменская область

россия

ишим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

происшествия, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ишим