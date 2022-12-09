https://ria.ru/20221209/pozhar-1837395051.html

После пожара в ТЦ "Мега Химки" завели уголовное дело

После пожара в ТЦ "Мега Химки" завели уголовное дело - РИА Новости, 09.12.2022

После пожара в ТЦ "Мега Химки" завели уголовное дело

Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту пожара в ТЦ "Мега Химки", сообщается в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:28

2022-12-09T09:28

2022-12-09T09:59

пожар в тц "мега химки"

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту пожара в ТЦ "Мега Химки", сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ."Следователем следственного отдела по г. Химки… возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.На данный момент есть информация об одном погибшем, дальнейшая информация о пострадавших уточняется. На место выехал замруководителя главка Ярослав Яковлев.Позднее СК РФ в своем Telegram-канале сообщил, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах пожара.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "МЕГА Химки" в шесть утра пятницы. К настоящему времени огонь локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Как сообщили РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков, ущерб от пожара с учетом припаркованных автомобилей может составить 20-30 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837395721.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пожар в тц "мега химки", происшествия, следственный комитет россии (ск рф)