https://ria.ru/20230319/obstrel-1858954068.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.03.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Прямое попадание в торговый центр зафиксировано в Петровском районе Донецка после обстрела со стороны украинских войск, один мужчина получил ранение в этом же... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T17:41

2023-03-19T17:41

2023-03-19T17:41

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Прямое попадание в торговый центр зафиксировано в Петровском районе Донецка после обстрела со стороны украинских войск, один мужчина получил ранение в этом же районе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Донецк (Петровский район): по ул. Федоровского, 11 ранен мужчина 1979 г.р. … зафиксировано прямое попадание в ТЦ "Галактика" по ул. Добровольского", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия