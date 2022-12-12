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В торговом центре в Балашихе ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 12.12.2022
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В торговом центре в Балашихе ликвидировали открытое горение
В торговом центре в Балашихе ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 12.12.2022
В торговом центре в Балашихе ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в подмосковной Балашихе, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:28
2022-12-12T13:04
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в подмосковной Балашихе, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Ранее подмосковный главк ведомства сообщал о локализации возгорания на площади 9 тысяч квадратных метров.Пожар в торгового центра "СтройТракт" начался в понедельник утром. Сначала загорелись строительные материалы на открытой площадке, затем пламя перекинулось на здание ТЦ.Пострадал один человек — охранник, пытавшийся бороться с огнем до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.Сотрудников "СтройТракт" эвакуировали.Крыша здания частично обрушилась. Разрушения произошли на площади в 900 квадратных метрах.К тушению пожара привлекли вертолет Ми-8. Также в борьбе с огнем участвуют более 100 человек и 35 единиц техники.Управление СК по Московской области начало расследование причин пожара, открыто уголовное дело.
https://realty.ria.ru/20221212/uscherb-1837988047.html
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
12:28 12.12.2022 (обновлено: 13:04 12.12.2022)
 
В торговом центре в Балашихе ликвидировали открытое горение

В ТЦ "СтройТракт" в подмосковной Балашихе ликвидировали открытое горение

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкТушение пожара в торговом центре "Стройтракт" ("Стройпарк") в Балашихе
Тушение пожара в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Тушение пожара в торговом центре "Стройтракт" ("Стройпарк") в Балашихе
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в подмосковной Балашихе, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"В 12:15 открытое горение ликвидировано", — сказали в ведомстве.
Ранее подмосковный главк ведомства сообщал о локализации возгорания на площади 9 тысяч квадратных метров.
Пожар в торгового центра "СтройТракт" начался в понедельник утром. Сначала загорелись строительные материалы на открытой площадке, затем пламя перекинулось на здание ТЦ.
Пожар в ТЦ Стройпарк в Балашихе
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Пострадал один человек — охранник, пытавшийся бороться с огнем до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.
Сотрудников "СтройТракт" эвакуировали.
Крыша здания частично обрушилась. Разрушения произошли на площади в 900 квадратных метрах.
К тушению пожара привлекли вертолет Ми-8. Также в борьбе с огнем участвуют более 100 человек и 35 единиц техники.
Управление СК по Московской области начало расследование причин пожара, открыто уголовное дело.
Пожар в ТЦ Мега Химки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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