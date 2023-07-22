В ТЦ "Времена года" в Москве прорвало трубу с горячей водой
Трубу с горячей водой прорвало в ТЦ в Москве, есть пострадавшие
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой
Сотрудники скорой помощи около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трубу с горячей водой прорвало в торговом центре "Времена года" на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
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"Двух человек увезла скорая, 15-18 находятся в помещении, откуда не могут выйти", — сказал собеседник агентства.
Позднее стало известно, что при прорыве трубы погибли четыре человека.
Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома.
В ТЦ находятся более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.