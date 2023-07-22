https://ria.ru/20230722/tts-1885688818.html

В ТЦ "Времена года" в Москве прорвало трубу с горячей водой

В ТЦ "Времена года" в Москве прорвало трубу с горячей водой - РИА Новости, 22.07.2023

В ТЦ "Времена года" в Москве прорвало трубу с горячей водой

Трубу с горячей водой прорвало в торговом центре "Времена года" на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:37

2023-07-22T15:37

2023-07-22T17:13

происшествия

москва

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трубу с горячей водой прорвало в торговом центре "Времена года" на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Двух человек увезла скорая, 15-18 находятся в помещении, откуда не могут выйти", — сказал собеседник агентства.Позднее стало известно, что при прорыве трубы погибли четыре человека. Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ находятся более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, москва, прорыв трубы в тц "времена года" в москве