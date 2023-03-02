https://ria.ru/20230302/krysha-1855363796.html

В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра

В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра - РИА Новости, 02.03.2023

В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра

Крыша торгового центра обрушилась в Усть-Илимске Иркутской области, прокуратура начала проверку, сообщило региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:54

2023-03-02T13:54

2023-03-02T13:54

происшествия

усть-илимск

иркутская область

россия

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ИРКУТСК, 2 мар – РИА Новости. Крыша торгового центра обрушилась в Усть-Илимске Иркутской области, прокуратура начала проверку, сообщило региональное надзорное ведомство. "Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин обрушения кровли торгового центра в г. Усть-Илимск... Прокуратурой организована проверка исполнения градостроительного и иного законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что обрушилась крыша неэксплуатируемой части здания. По данным местных СМИ, речь идет о ТЦ "Торговый квартал". Кровля здания нуждалась в ремонте, рухнула, предположительно, из-за большого скопления снега. Пострадавших нет. Здание ТЦ временно закрыто.

https://ria.ru/20230223/spusk-1853979055.html

https://ria.ru/20230302/led-1855294696.html

усть-илимск

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, усть-илимск, иркутская область, россия