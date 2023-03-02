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В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра
В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра - РИА Новости, 02.03.2023
В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра
Крыша торгового центра обрушилась в Усть-Илимске Иркутской области, прокуратура начала проверку, сообщило региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:54
2023-03-02T13:54
2023-03-02T13:54
происшествия
усть-илимск
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 2 мар – РИА Новости. Крыша торгового центра обрушилась в Усть-Илимске Иркутской области, прокуратура начала проверку, сообщило региональное надзорное ведомство. "Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин обрушения кровли торгового центра в г. Усть-Илимск... Прокуратурой организована проверка исполнения градостроительного и иного законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что обрушилась крыша неэксплуатируемой части здания. По данным местных СМИ, речь идет о ТЦ "Торговый квартал". Кровля здания нуждалась в ремонте, рухнула, предположительно, из-за большого скопления снега. Пострадавших нет. Здание ТЦ временно закрыто.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, усть-илимск, иркутская область, россия
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Россия
В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра
Прокуратура проводит проверку после обрушения крыши ТЦ в Усть-Илимске Иркутской области
ИРКУТСК, 2 мар – РИА Новости.
Крыша торгового центра обрушилась в Усть-Илимске Иркутской области, прокуратура начала проверку, сообщило
региональное надзорное ведомство.
"Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин обрушения кровли торгового центра в г. Усть-Илимск... Прокуратурой организована проверка исполнения градостроительного и иного законодательства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обрушилась крыша неэксплуатируемой части здания.
По данным местных СМИ, речь идет о ТЦ "Торговый квартал". Кровля здания нуждалась в ремонте, рухнула, предположительно, из-за большого скопления снега. Пострадавших нет. Здание ТЦ временно закрыто.
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