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В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра - РИА Новости, 02.03.2023
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13:54 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/krysha-1855363796.html
В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра
В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра - РИА Новости, 02.03.2023
В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра
Крыша торгового центра обрушилась в Усть-Илимске Иркутской области, прокуратура начала проверку, сообщило региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:54
2023-03-02T13:54
происшествия
усть-илимск
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 2 мар – РИА Новости. Крыша торгового центра обрушилась в Усть-Илимске Иркутской области, прокуратура начала проверку, сообщило региональное надзорное ведомство. "Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин обрушения кровли торгового центра в г. Усть-Илимск... Прокуратурой организована проверка исполнения градостроительного и иного законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что обрушилась крыша неэксплуатируемой части здания. По данным местных СМИ, речь идет о ТЦ "Торговый квартал". Кровля здания нуждалась в ремонте, рухнула, предположительно, из-за большого скопления снега. Пострадавших нет. Здание ТЦ временно закрыто.
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происшествия, усть-илимск, иркутская область, россия
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Россия
В Усть-Илимске обрушилась крыша торгового центра

Прокуратура проводит проверку после обрушения крыши ТЦ в Усть-Илимске Иркутской области

© Фото : Прокуратура Иркутской области На месте обрушения кровли торгового центра в Усть-Илимске
На месте обрушения кровли торгового центра в Усть-Илимске - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Прокуратура Иркутской области
На месте обрушения кровли торгового центра в Усть-Илимске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 2 мар – РИА Новости. Крыша торгового центра обрушилась в Усть-Илимске Иркутской области, прокуратура начала проверку, сообщило региональное надзорное ведомство.
"Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин обрушения кровли торгового центра в г. Усть-Илимск... Прокуратурой организована проверка исполнения градостроительного и иного законодательства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обрушилась крыша неэксплуатируемой части здания.
По данным местных СМИ, речь идет о ТЦ "Торговый квартал". Кровля здания нуждалась в ремонте, рухнула, предположительно, из-за большого скопления снега. Пострадавших нет. Здание ТЦ временно закрыто.
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