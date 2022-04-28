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Информации о пострадавших при пожаре в ТЦ в Ишиме нет - РИА Новости, 28.04.2022
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Информации о пострадавших при пожаре в ТЦ в Ишиме нет
Информации о пострадавших при пожаре в ТЦ в Ишиме нет - РИА Новости, 28.04.2022
Информации о пострадавших при пожаре в ТЦ в Ишиме нет
Силы МЧС борются с пожаром в торгово-выставочном центре "Гагаринский" в городе Ишиме Тюменской области, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:34
2022-04-28T15:34
тюменская область
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Силы МЧС борются с пожаром в торгово-выставочном центре "Гагаринский" в городе Ишиме Тюменской области, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города.ТЦ находится в центре города, он занимает территорию бывшей обувной фабрики. На сайте центра указано, что на площади в 3290 квадратных метров расположено 89 бутиков, в день центр посещает до 1200 человек."Не менее шести пожарных расчётов ведут борьбу с огнём в здании ТВЦ на Гагарина, 64. Ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет. Продолжается локализация очага горения", - сообщает администрация города в соцсети "ВКонтакте".Для тушения задействована автовышка, сил и средств для тушения пожара достаточно, сообщили РИА Новости в администрации города.
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тюменская область, происшествия
15:34 28.04.2022
 
Информации о пострадавших при пожаре в ТЦ в Ишиме нет

Информации о пострадавших при пожаре в ТЦ "Гагаринский" в тюменском Ишиме нет

© Фото : Администрация города ИшимаПожар в торговом центре "Гагаринский" в Ишиме
Пожар в торговом центре Гагаринский в Ишиме - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : Администрация города Ишима
Пожар в торговом центре "Гагаринский" в Ишиме
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Силы МЧС борются с пожаром в торгово-выставочном центре "Гагаринский" в городе Ишиме Тюменской области, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города.
ТЦ находится в центре города, он занимает территорию бывшей обувной фабрики. На сайте центра указано, что на площади в 3290 квадратных метров расположено 89 бутиков, в день центр посещает до 1200 человек.
"Не менее шести пожарных расчётов ведут борьбу с огнём в здании ТВЦ на Гагарина, 64. Ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет. Продолжается локализация очага горения", - сообщает администрация города в соцсети "ВКонтакте".
Для тушения задействована автовышка, сил и средств для тушения пожара достаточно, сообщили РИА Новости в администрации города.
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