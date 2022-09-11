https://ria.ru/20220911/pozhar-1815944730.html

Пожар в ТЦ в Уфе полностью ликвидировали

Пожар в ТЦ в Уфе полностью ликвидировали - РИА Новости, 11.09.2022

Пожар в ТЦ в Уфе полностью ликвидировали

Спасатели полностью ликвидировали крупный пожар в торговом центре Уфы, который начался в пятницу, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:13

2022-09-11T08:13

2022-09-11T08:13

происшествия

уфа

ка-32а11вс

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УФА, 11 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали крупный пожар в торговом центре Уфы, который начался в пятницу, сообщили в ГУМЧС по Башкирии.Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет. В ходе тушения из здания были эвакуированы животные из контактного зоопарка. Утром в субботу спасатели сообщили о ликвидации открытого горения на площади 5,4 тысячи "квадратов". К тушению привлекали пожарно-спасательный вертолёт Ка-32А11ВС."В 9:19 (7.19 мск) в ТРЦ "Меркурий" объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.

уфа

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уфа, ка-32а11вс