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Пожар в ТЦ в Уфе полностью ликвидировали
Пожар в ТЦ в Уфе полностью ликвидировали - РИА Новости, 11.09.2022
Пожар в ТЦ в Уфе полностью ликвидировали
Спасатели полностью ликвидировали крупный пожар в торговом центре Уфы, который начался в пятницу, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:13
2022-09-11T08:13
2022-09-11T08:13
происшествия
уфа
ка-32а11вс
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УФА, 11 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали крупный пожар в торговом центре Уфы, который начался в пятницу, сообщили в ГУМЧС по Башкирии.Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет. В ходе тушения из здания были эвакуированы животные из контактного зоопарка. Утром в субботу спасатели сообщили о ликвидации открытого горения на площади 5,4 тысячи "квадратов". К тушению привлекали пожарно-спасательный вертолёт Ка-32А11ВС."В 9:19 (7.19 мск) в ТРЦ "Меркурий" объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.
уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, ка-32а11вс
Происшествия, Уфа, Ка-32А11ВС
Пожар в ТЦ в Уфе полностью ликвидировали
Крупный пожар в ТЦ "Меркурий" в Уфе полностью ликвидировали