https://ria.ru/20220212/obrushenie-1772445757.html
Источник: умер рабочий, пострадавший при обрушении на стройке в Подмосковье
Источник: умер рабочий, пострадавший при обрушении на стройке в Подмосковье - РИА Новости, 12.02.2022
Источник: умер рабочий, пострадавший при обрушении на стройке в Подмосковье
Пострадавший при обрушении в строящемся ТЦ в Подмосковье скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:07
2022-02-12T13:07
2022-02-12T13:21
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пострадавший при обрушении в строящемся ТЦ в Подмосковье скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Скончался один пострадавший", - сказал собеседник агентства.Теперь число погибших возросло до трех, пострадавших - двое.По данным следствия, 11 февраля пятеро рабочих устанавливали ограждение вблизи здания строящегося торгового центра в поселке Селятино. В процессе ограждение обрушилось в траншею, где находились рабочие.Ранее прокуратура Московской области сообщала, что проводит проверку после обрушения трех пролетов бетонного забора в строящемся ТЦ в Подмосковье. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что два человека погибли, еще трое пострадали."Следователями опрашиваются очевидцы и прораб, истребована вся необходимая строительная документация. Проводится комплекс проверочных мероприятий и решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220212/stroyka-1772403061.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
13:07 12.02.2022 (обновлено: 13:21 12.02.2022)
Источник: умер рабочий, пострадавший при обрушении на стройке в Подмосковье
Источник сообщил о смерти рабочего, пострадавшего при обрушении на стройке в Подмосковье
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пострадавший при обрушении в строящемся ТЦ в Подмосковье скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Скончался один пострадавший", - сказал собеседник агентства.
Теперь число погибших возросло до трех, пострадавших - двое.
По данным следствия, 11 февраля пятеро рабочих устанавливали ограждение вблизи здания строящегося торгового центра в поселке Селятино. В процессе ограждение обрушилось в траншею, где находились рабочие.
Ранее прокуратура Московской области сообщала
, что проводит проверку после обрушения трех пролетов бетонного забора в строящемся ТЦ в Подмосковье. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что два человека погибли, еще трое пострадали.
"Следователями опрашиваются очевидцы и прораб, истребована вся необходимая строительная документация. Проводится комплекс проверочных мероприятий и решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.