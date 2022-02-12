https://ria.ru/20220212/obrushenie-1772445757.html

Источник: умер рабочий, пострадавший при обрушении на стройке в Подмосковье

Источник: умер рабочий, пострадавший при обрушении на стройке в Подмосковье - РИА Новости, 12.02.2022

Источник: умер рабочий, пострадавший при обрушении на стройке в Подмосковье

Пострадавший при обрушении в строящемся ТЦ в Подмосковье скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T13:07

2022-02-12T13:07

2022-02-12T13:21

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772419441_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_23ef796171a08dc81817eca75a9cab52.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пострадавший при обрушении в строящемся ТЦ в Подмосковье скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Скончался один пострадавший", - сказал собеседник агентства.Теперь число погибших возросло до трех, пострадавших - двое.По данным следствия, 11 февраля пятеро рабочих устанавливали ограждение вблизи здания строящегося торгового центра в поселке Селятино. В процессе ограждение обрушилось в траншею, где находились рабочие.Ранее прокуратура Московской области сообщала, что проводит проверку после обрушения трех пролетов бетонного забора в строящемся ТЦ в Подмосковье. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что два человека погибли, еще трое пострадали."Следователями опрашиваются очевидцы и прораб, истребована вся необходимая строительная документация. Проводится комплекс проверочных мероприятий и решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220212/stroyka-1772403061.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)