https://ria.ru/20221206/obstrel-1836688599.html

Украинские войска обстреляли ТЦ Yellow в Донецке

Украинские войска обстреляли ТЦ Yellow в Донецке - РИА Новости, 06.12.2022

Украинские войска обстреляли ТЦ Yellow в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что при обстреле центрального Ворошиловского района города украинскими войсками было зафиксировано попадание в третий этаж... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:15

2022-12-06T15:15

2022-12-06T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что при обстреле центрального Ворошиловского района города украинскими войсками было зафиксировано попадание в третий этаж торгового центра Yellow в районе центрального универмага, есть пострадавшие."Под обстрелом снова Ворошиловский район Донецка. Зафиксировано попадание в третий этаж здания торгового центра Yellow в районе центрального универмага", - написал Кулемзин в Telegram-канале."По поступившей информации при обстреле торгового центра "Yellow" есть пострадавшие. Вражеская ракета пробила крышу здания. Погибла женщина. Данные о пострадавших уточняются", - написал мэр.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка еще шесть ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221206/makeevka-1836664765.html

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, украина