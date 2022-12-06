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Украинские войска обстреляли ТЦ Yellow в Донецке - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/obstrel-1836688599.html
Украинские войска обстреляли ТЦ Yellow в Донецке
Украинские войска обстреляли ТЦ Yellow в Донецке - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские войска обстреляли ТЦ Yellow в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что при обстреле центрального Ворошиловского района города украинскими войсками было зафиксировано попадание в третий этаж... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:15
2022-12-06T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что при обстреле центрального Ворошиловского района города украинскими войсками было зафиксировано попадание в третий этаж торгового центра Yellow в районе центрального универмага, есть пострадавшие."Под обстрелом снова Ворошиловский район Донецка. Зафиксировано попадание в третий этаж здания торгового центра Yellow в районе центрального универмага", - написал Кулемзин в Telegram-канале."По поступившей информации при обстреле торгового центра "Yellow" есть пострадавшие. Вражеская ракета пробила крышу здания. Погибла женщина. Данные о пострадавших уточняются", - написал мэр.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка еще шесть ракет из РСЗО "Град".
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина
15:15 06.12.2022 (обновлено: 15:16 06.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли ТЦ Yellow в Донецке

Кулемзин: украинские войска обстреляли ТЦ Yellow в Донецке, есть пострадавшие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что при обстреле центрального Ворошиловского района города украинскими войсками было зафиксировано попадание в третий этаж торгового центра Yellow в районе центрального универмага, есть пострадавшие.
"Под обстрелом снова Ворошиловский район Донецка. Зафиксировано попадание в третий этаж здания торгового центра Yellow в районе центрального универмага", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
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"По поступившей информации при обстреле торгового центра "Yellow" есть пострадавшие. Вражеская ракета пробила крышу здания. Погибла женщина. Данные о пострадавших уточняются", - написал мэр.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка еще шесть ракет из РСЗО "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаДонецкУкраина
 
 
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