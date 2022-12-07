https://ria.ru/20221207/proverka-1837040985.html

Прокуратура начала проверку после ЧП в торговом центре в Назрани

Прокуратура начала проверку после ЧП в торговом центре в Назрани - РИА Новости, 07.12.2022

Прокуратура начала проверку после ЧП в торговом центре в Назрани

Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту ЧП в торговом центре в Назрани, в результате которого пострадали четыре человека, сообщило надзорное... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:12

2022-12-07T18:12

2022-12-07T18:12

происшествия

здоровье - общество

назрань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837018802_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_71d1099c1946005b88ca5034aa547652.jpg

НАЛЬЧИК, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту ЧП в торговом центре в Назрани, в результате которого пострадали четыре человека, сообщило надзорное ведомство региона.Как сообщало региональное МЧС, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Пожар был ликвидирован на площади 400 квадратных метров.Отмечается, что результаты проверки взяты на контроль прокурором республики Андреем Васильченко, который выезжал на место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов.Ранее в республиканском минздраве РИА Новости сообщили, что четверо пострадавших доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также четырехлетний ребенок госпитализированы с ожогами средней степени тяжести.

https://ria.ru/20221207/pozhar-1836959253.html

назрань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)