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Прокуратура начала проверку после ЧП в торговом центре в Назрани - РИА Новости, 07.12.2022
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Прокуратура начала проверку после ЧП в торговом центре в Назрани
Прокуратура начала проверку после ЧП в торговом центре в Назрани - РИА Новости, 07.12.2022
Прокуратура начала проверку после ЧП в торговом центре в Назрани
Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту ЧП в торговом центре в Назрани, в результате которого пострадали четыре человека, сообщило надзорное... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:12
2022-12-07T18:12
происшествия
здоровье - общество
назрань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту ЧП в торговом центре в Назрани, в результате которого пострадали четыре человека, сообщило надзорное ведомство региона.Как сообщало региональное МЧС, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Пожар был ликвидирован на площади 400 квадратных метров.Отмечается, что результаты проверки взяты на контроль прокурором республики Андреем Васильченко, который выезжал на место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов.Ранее в республиканском минздраве РИА Новости сообщили, что четверо пострадавших доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также четырехлетний ребенок госпитализированы с ожогами средней степени тяжести.
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происшествия, здоровье - общество, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Назрань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:12 07.12.2022
 
Прокуратура начала проверку после ЧП в торговом центре в Назрани

Прокуратура Ингушетии организовала проверку после ЧП в торговом центре в Назрани

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Ингушетия / Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России на месте взрыва в торговом доме "Таргим" в Назрани
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте взрыва в торговом доме Таргим в Назрани - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Ингушетия
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте взрыва в торговом доме "Таргим" в Назрани
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту ЧП в торговом центре в Назрани, в результате которого пострадали четыре человека, сообщило надзорное ведомство региона.
Как сообщало региональное МЧС, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Пожар был ликвидирован на площади 400 квадратных метров.
"В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что результаты проверки взяты на контроль прокурором республики Андреем Васильченко, который выезжал на место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов.
Ранее в республиканском минздраве РИА Новости сообщили, что четверо пострадавших доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также четырехлетний ребенок госпитализированы с ожогами средней степени тяжести.
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