Прокуратура начала проверку после ЧП в торговом центре в Назрани
Прокуратура Ингушетии организовала проверку после ЧП в торговом центре в Назрани
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Ингушетия / Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России на месте взрыва в торговом доме "Таргим" в Назрани
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте взрыва в торговом доме "Таргим" в Назрани
НАЛЬЧИК, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту ЧП в торговом центре в Назрани, в результате которого пострадали четыре человека, сообщило надзорное ведомство региона.
Как сообщало региональное МЧС, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Пожар был ликвидирован на площади 400 квадратных метров.
"В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что результаты проверки взяты на контроль прокурором республики Андреем Васильченко, который выезжал на место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов.
Ранее в республиканском минздраве РИА Новости сообщили, что четверо пострадавших доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также четырехлетний ребенок госпитализированы с ожогами средней степени тяжести.