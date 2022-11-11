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Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Нефтеюганске - РИА Новости, 11.11.2022
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Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Нефтеюганске
Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Нефтеюганске - РИА Новости, 11.11.2022
Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Нефтеюганске
Югорская прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Нефтеюганске, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T21:11
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происшествия
нефтеюганск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Югорская прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Нефтеюганске, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Здание торгового центра загорелось в Нефтеюганске вечером в пятницу, в 19.00 мск возгорание локализовано на площади 1 тысяча квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома."Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 11 ноября пожара в торговом центре "Привозъ" в 10 микрорайоне Нефтеюганска. На место происшествия выехал Нефтеюганский межрайонный прокурор Дубейко", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
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происшествия, нефтеюганск
Происшествия, Нефтеюганск
21:11 11.11.2022
 
Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Нефтеюганске

Югорская прокуратура организовала проверку после пожара в ТЦ в Нефтеюганске

© Фото : Главное управление МЧС России по ХМАО — ЮгреПожар в торговом здании в Нефтеюганске
Пожар в торговом здании в Нефтеюганске - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Главное управление МЧС России по ХМАО — Югре
Пожар в торговом здании в Нефтеюганске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Югорская прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Нефтеюганске, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Здание торгового центра загорелось в Нефтеюганске вечером в пятницу, в 19.00 мск возгорание локализовано на площади 1 тысяча квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома.
"Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 11 ноября пожара в торговом центре "Привозъ" в 10 микрорайоне Нефтеюганска. На место происшествия выехал Нефтеюганский межрайонный прокурор Дубейко", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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