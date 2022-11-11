https://ria.ru/20221111/pozhar-1830965951.html

Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Нефтеюганске

Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Нефтеюганске - РИА Новости, 11.11.2022

Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Нефтеюганске

Югорская прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Нефтеюганске, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T21:11

2022-11-11T21:11

2022-11-11T21:11

происшествия

нефтеюганск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830937507_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_6ae619e1ac1046d9a9c543687307e11e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Югорская прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Нефтеюганске, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Здание торгового центра загорелось в Нефтеюганске вечером в пятницу, в 19.00 мск возгорание локализовано на площади 1 тысяча квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома."Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 11 ноября пожара в торговом центре "Привозъ" в 10 микрорайоне Нефтеюганска. На место происшествия выехал Нефтеюганский межрайонный прокурор Дубейко", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

https://ria.ru/20221111/ramenskoe-1830922088.html

нефтеюганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, нефтеюганск