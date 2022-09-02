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В Курске возбудили дело после пожара в ТЦ, где погиб мужчина
В Курске возбудили дело после пожара в ТЦ, где погиб мужчина - РИА Новости, 02.09.2022
В Курске возбудили дело после пожара в ТЦ, где погиб мужчина
Дело заведено после пожара в торговом центре в Курске, где погиб мужчина, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:03
2022-09-02T17:03
2022-09-02T17:03
происшествия
курск
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Дело заведено после пожара в торговом центре в Курске, где погиб мужчина, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее сообщалось, что при пожаре в курском ТЦ погиб 40-летний мужчина. По предварительным данным, причина смерти - отравление продуктами горения."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным ГУМЧС по региону, сообщение о возгорании в ТЦ "Бумеранг" в Курске поступило утром в пятницу, на место выехали пожарные и другие экстренные службы. Очевидцы в соцсетях публиковали видео и фото сильного задымления в верхней части здания. Пожарные сообщили, что эвакуацию посетителей провели сами сотрудники центра, также проводилась эвакуация автомобилей с парковки. Позже стало известно, что пострадавших нет, площадь возгорания на втором этаже составила 20 квадратных метров. Прокуратура Курской области сообщила, что начала проверку соблюдения норм пожарной безопасности в ТЦ. Как сообщал РИА Новости представитель ГУМЧС по региону, при пожаре погиб один человек, предположительно, он сотрудник центра.
курск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курск, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курске возбудили дело после пожара в ТЦ, где погиб мужчина
СК возбудил дело после пожара в ТЦ "Бумеранг" в Курске, где погиб 40-летний мужчина