https://ria.ru/20221209/pogibshiy-1837378282.html

При пожаре в ТЦ "Мега Химки" погиб человек

При пожаре в ТЦ "Мега Химки" погиб человек - РИА Новости, 09.12.2022

При пожаре в ТЦ "Мега Химки" погиб человек

Один человек погиб в результате пожара в торговом центре "Мега Химки", сообщили РИА Новости в ГУ МЧС Подмосковья. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:48

2022-12-09T08:48

2022-12-09T11:29

пожар в тц "мега химки"

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара в торговом центре "Мега Химки", сообщили РИА Новости в ГУ МЧС Подмосковья."Подтверждаем гибель одного человека", — сказали в пресс-службе ведомства.В прокуратуре Московской области уточнили, что это сотрудник торгового центра.В 10:45 пожарные ликвидировали открытое горение, заявил начальник ГУ МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин. Он уточнил, что общая площадь пройденного пожара — семь тысяч квадратных метров, площадь обрушения — пять тысяч "квадратов ".Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена, указали РИА Новости в пресс-службе Минэкологии Московской области. В воздухе присутствуют остатки продуктов горения и характерный запах.Пожар начался в шесть утра в магазине OBI в ТЦ "МЕГА Химки". Загорелась кровля на площади 150 метров. Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.Тушение осложнили конструктивные особенности здания, способствовавшие возникновению потоков воздуха, и обрушение кровли.В 8:25 пожар локализовали на площади семь тысяч квадратных метров.Корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе горящего ТЦ прозвучали приглушенные хлопки. В экстренных службах предупредили, что начали взрываться банки с краской и аэрозоли.Уголовное дело открыли по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Пожар в OBI до остальных секций торгового центра не добрался. Несмотря на это, в пятницу, 9 декабря, ТЦ будет закрыт.По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение в районе "Мега Химки" частично затруднено, появились пробки по Машкинскому и Новокуркинскому шоссе.Во Всероссийском союзе страховщиков РИА Новости сообщили, что ущерб от пожара может составить 20-30 миллиардов рублей, речь идет обо всем комплексе и припаркованных автомобилях. По оценке объединения, это будет рекордный показатель для подобных объектов.

https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара в ТЦ "МЕГА Химки" Пожар в ТЦ "МЕГА Химки" локализован на площади 7000 квадратов, сообщает МЧС. От OBI остались только несущие конструкции. 2022-12-09T08:48 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пожар в тц "мега химки", происшествия