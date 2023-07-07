https://ria.ru/20230707/donetsk-1882903587.html

В Донецке загорелся ТЦ "Галактика" после обстрела со стороны ВСУ

В Донецке загорелся ТЦ "Галактика" после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023

В Донецке загорелся ТЦ "Галактика" после обстрела со стороны ВСУ

Прямое попадание в торговый центр "Галактика" произошло в Петровском районе Донецка, зафиксировано возгорание, сообщили в телеграм-канале представительства... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T22:06

2023-07-07T22:06

2023-07-07T22:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Прямое попадание в торговый центр "Галактика" произошло в Петровском районе Донецка, зафиксировано возгорание, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 7 июля по состоянию на 21.30 (совпадет с мск) поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: город Донецк (Петровский район) ... обстрел в 19.55 зафиксировано прямое попадание в ТЦ "Галактика" по улице Добровольского с последующим возгоранием", - рассказали в представительстве. Ведомство отмечает, что в 19.55 мск украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882793818.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины