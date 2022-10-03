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Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал о разрушениях от обстрела
Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал о разрушениях от обстрела - РИА Новости, 03.10.2022
Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал о разрушениях от обстрела
Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал, что половина верхнего этажа торгового комплекса полностью разрушена взрывом. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:51
2022-10-03T20:51
2022-10-03T20:51
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал, что половина верхнего этажа торгового комплекса полностью разрушена взрывом."После пяти часов дня посетителей уже было мало. Сотрудники по приоритету находились на нижних этажах. Поэтому пострадавших и жертв нет. Полностью разбита половина шестого этажа. Это было попадание какого-то снаряда. Пока не известно какого", - сказал журналистам директор торгового центра "Континент" Евгений Скорик.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным властей города, взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент" и "Золотое кольцо", повреждено здание диспетчерской и три трамвая.
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР)
Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал о разрушениях от обстрела
Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал о разрушениях от обстрела со стороны ВСУ