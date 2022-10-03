Рейтинг@Mail.ru
Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал о разрушениях от обстрела - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/obstrel-1821282294.html
Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал о разрушениях от обстрела
Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал о разрушениях от обстрела - РИА Новости, 03.10.2022
Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал о разрушениях от обстрела
Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал, что половина верхнего этажа торгового комплекса полностью разрушена взрывом. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:51
2022-10-03T20:51
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821239723_0:358:1002:922_1920x0_80_0_0_323b60f0efb93a601158c90d2e95cff3.jpg
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал, что половина верхнего этажа торгового комплекса полностью разрушена взрывом."После пяти часов дня посетителей уже было мало. Сотрудники по приоритету находились на нижних этажах. Поэтому пострадавших и жертв нет. Полностью разбита половина шестого этажа. Это было попадание какого-то снаряда. Пока не известно какого", - сказал журналистам директор торгового центра "Континент" Евгений Скорик.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным властей города, взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент" и "Золотое кольцо", повреждено здание диспетчерской и три трамвая.
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821239723_0:264:1002:1016_1920x0_80_0_0_9334b9cd78f11d9d218952544dbd6112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР)
20:51 03.10.2022
 
Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал о разрушениях от обстрела

Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал о разрушениях от обстрела со стороны ВСУ

© Типичный Донецк/TelegramПоследствия обстрела района автовокзала в центре Донецка
Последствия обстрела района автовокзала в центре Донецка
© Типичный Донецк/Telegram
Последствия обстрела района автовокзала в центре Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Директор донецкого ТЦ "Континент" рассказал, что половина верхнего этажа торгового комплекса полностью разрушена взрывом.
"После пяти часов дня посетителей уже было мало. Сотрудники по приоритету находились на нижних этажах. Поэтому пострадавших и жертв нет. Полностью разбита половина шестого этажа. Это было попадание какого-то снаряда. Пока не известно какого", - сказал журналистам директор торгового центра "Континент" Евгений Скорик.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным властей города, взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент" и "Золотое кольцо", повреждено здание диспетчерской и три трамвая.
 
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала