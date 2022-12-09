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В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы

В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2022

В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы

Взрывы произошли в строительном отделе горящего магазина OBI в торговом центре "Мега Химки" — это банки с краской, аэрозоли, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T07:42

2022-12-09T07:42

2022-12-09T08:54

происшествия

obi

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в тц "мега химки"

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Взрывы произошли в строительном отделе горящего магазина OBI в торговом центре "Мега Химки" — это банки с краской, аэрозоли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" в шесть утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет семь тысяч квадратных метров. По информации прокуратуры пострадавших нет, но данные уточняются.В тушении задействованы 30 человек и девять единиц техники, к работе готова подключиться авиация МЧС. Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, obi, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в тц "мега химки"