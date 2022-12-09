Рейтинг@Mail.ru
В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/vzryvy-1837372213.html
В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы
В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2022
В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы
Взрывы произошли в строительном отделе горящего магазина OBI в торговом центре "Мега Химки" — это банки с краской, аэрозоли, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T07:42
2022-12-09T08:54
происшествия
obi
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в тц "мега химки"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837370734_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_68e0db05790d4b539667e86995e9bd8d.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Взрывы произошли в строительном отделе горящего магазина OBI в торговом центре "Мега Химки" — это банки с краской, аэрозоли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" в шесть утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет семь тысяч квадратных метров. По информации прокуратуры пострадавших нет, но данные уточняются.В тушении задействованы 30 человек и девять единиц техники, к работе готова подключиться авиация МЧС. Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837370734_230:0:1094:648_1920x0_80_0_0_1ca6df406ce52b9927622024817a46ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, obi, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в тц "мега химки"
Происшествия, OBI, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в ТЦ "Мега Химки"
07:42 09.12.2022 (обновлено: 08:54 09.12.2022)
 
В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы

В загоревшемся в Подмосковье ТЦ "Мега Химки" взорвались банки с краской и аэрозоли

© ГУ МЧС по Московской областиПожар в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье
Пожар в ТЦ Мега Химки в Подмосковье
© ГУ МЧС по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Взрывы произошли в строительном отделе горящего магазина OBI в торговом центре "Мега Химки" — это банки с краской, аэрозоли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Происходят взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI — банки с краской, аэрозоли", — рассказали в экстренных службах.

Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" в шесть утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет семь тысяч квадратных метров. По информации прокуратуры пострадавших нет, но данные уточняются.
В тушении задействованы 30 человек и девять единиц техники, к работе готова подключиться авиация МЧС. Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.
Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.
 
ПроисшествияOBIМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в ТЦ "Мега Химки"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала