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В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы
В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2022
В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы
Взрывы произошли в строительном отделе горящего магазина OBI в торговом центре "Мега Химки" — это банки с краской, аэрозоли, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T07:42
2022-12-09T07:42
2022-12-09T08:54
происшествия
obi
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Взрывы произошли в строительном отделе горящего магазина OBI в торговом центре "Мега Химки" — это банки с краской, аэрозоли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" в шесть утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет семь тысяч квадратных метров. По информации прокуратуры пострадавших нет, но данные уточняются.В тушении задействованы 30 человек и девять единиц техники, к работе готова подключиться авиация МЧС. Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, obi, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в тц "мега химки"
Происшествия, OBI, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в ТЦ "Мега Химки"
07:42 09.12.2022 (обновлено: 08:54 09.12.2022)
В горящем ТЦ "Мега Химки" прогремели взрывы
В загоревшемся в Подмосковье ТЦ "Мега Химки" взорвались банки с краской и аэрозоли