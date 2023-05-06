https://ria.ru/20230506/obstrel-1870160927.html
Из-за обстрела Шебекино пострадали здания школы и торгового центра
Из-за обстрела Шебекино пострадали здания школы и торгового центра - РИА Новости, 06.05.2023
Из-за обстрела Шебекино пострадали здания школы и торгового центра
Школа и торговый центр пострадали в результате прямого попадания украинских снарядов, один человек ранен, он находится в тяжелом состоянии, написал в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:15
2023-05-06T14:15
2023-05-06T17:16
шебекино
белгородская область
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Школа и торговый центр пострадали в результате прямого попадания украинских снарядов, один человек ранен, он находится в тяжелом состоянии, написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава региона сообщал об обстреле города Шебекино, предупреждение было разослано через смс-оповещение, в нем говорилось об одном пострадавшем мужчине. "Есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильно повреждены кровли, также есть прилеты на территорию одного из промышленных предприятий. Посечены 5 машин", - написал Гладков в телеграм-канале. Губернатор уточнил, что пострадавший мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. "Доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - добавил он. ⠀Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка 40 тысяч человек. Город регулярно подвергается ударам со стороны украинских войск. В целях предосторожности все школы в Шебекинском городском округе перешли на дистанционный формат обучения в октябре 2022 года.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
Из-за обстрела Шебекино пострадали здания школы и торгового центра
В Шебекино здания школы и торгового центра получили повреждения из-за украинских обстрелов