https://ria.ru/20221209/pozhar-1837412690.html

В СК рассказали подробности пожара в ТЦ "Мега Химки"

В СК рассказали подробности пожара в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022

В СК рассказали подробности пожара в ТЦ "Мега Химки"

Пожар в ТЦ "Мега Химки" начался из-за сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:02

2022-12-09T11:02

2022-12-09T11:36

происшествия

пожар в тц "мега химки"

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар в ТЦ "Мега Химки" начался из-за сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.Ранее начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин сообщил журналистам, что предварительная причина пожара - нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. При этом областной прокурор Сергей Забатурин заявил, что версия о поджоге ТЦ "Мега Химки" рассматривается как наименее вероятная."Следствием установлено, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности... что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тысяч квадратных метров, в результате которого погиб охранник", - говорится в сообщении.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" в 6 утра. Открытое горение ликвидировано. Погиб один человек – работник ТЦ. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пожар в тц "мега химки", следственный комитет россии (ск рф)