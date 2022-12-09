https://ria.ru/20221209/pozhar-1837405879.html

Пожар в ТЦ "Мега Химки"

Пожар в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022

Пожар в ТЦ "Мега Химки"

В Подмосковье произошел пожар в ТЦ "МЕГА Химки". Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:05

2022-12-09T11:05

2022-12-09T11:05

фото

происшествия

obi

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

всероссийский союз страховщиков

пожар в тц "мега химки"

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В Подмосковье произошел пожар в ТЦ "МЕГА Химки". Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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