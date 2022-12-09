Рейтинг@Mail.ru
Пожар в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/pozhar-1837405879.html
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
Пожар в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
В Подмосковье произошел пожар в ТЦ "МЕГА Химки". Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:05
2022-12-09T11:05
фото
происшествия
obi
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
всероссийский союз страховщиков
пожар в тц "мега химки"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837380796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f63bf47dad488f11b685e8824c1332c.jpg
В Подмосковье произошел пожар в ТЦ "МЕГА Химки". Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837380796_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6dc12998a023468ceaa63cc11e67eba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, происшествия, obi, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), всероссийский союз страховщиков, пожар в тц "мега химки"
Фото, Происшествия, OBI, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Всероссийский союз страховщиков, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
11:05 09.12.2022
 

Пожар в ТЦ "Мега Химки"

Читать ria.ru в
В Подмосковье произошел пожар в ТЦ "МЕГА Химки". Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Пожар в магазине OBI в ТЦ "МЕГА Химки" начался в шесть часов утра.

Пожар в ТЦ Мега Химки
1 из 10

Пожар в магазине OBI в ТЦ "МЕГА Химки" начался в шесть часов утра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре МЕГА Химки, где начался пожар
2 из 10

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

Пожар в ТЦ Мега Химки
3 из 10

В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.

Пожар в ТЦ Мега Химки
4 из 10

Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

Пожар в ТЦ Мега Химки
5 из 10

В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.

Пожар в магазине OBI в торговом центре МЕГА Химки
6 из 10

Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.

Пожар в ТЦ Мега Химки
7 из 10

В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.

Пожар в ТЦ Мега Химки
8 из 10

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.

Сотрудники полиции рядом с магазином OBI в торговом центре МЕГА Химки
9 из 10

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре МЕГА Химки, где начался пожар
10 из 10

Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
 
ФотоПроисшествияOBIМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Всероссийский союз страховщиковПожар в ТЦ "Мега Химки"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала