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В Балашихе загорелся ТЦ "Стройтракт"
В Балашихе загорелся ТЦ "Стройтракт" - РИА Новости, 12.12.2022
В Балашихе загорелся ТЦ "Стройтракт"
Торговый центр загорелся в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:29
2022-12-12T09:29
2022-12-12T12:41
происшествия
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балашиха
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Торговый центр загорелся в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит загорание стройматериалов в торговом центре "Стройтракт" в микрорайоне Саввино", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что пострадал охранник ТЦ, у него ожоги верхних дыхательных путей. Мужчина пытался самостоятельно тушить огонь до приезда спасателей.Пожару присвоили третий номер сложности. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали.В пресс-службе подмосковного главка МЧС РИА Новости уточнили, что загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на первый этаж здания.Общая площадь возгорания увеличилась до девяти тысяч квадратных метров. Огонь распространяется быстро, а источники воды находятся на отдалении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, балашиха
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Балашиха
09:29 12.12.2022 (обновлено: 12:41 12.12.2022)
В Балашихе загорелся ТЦ "Стройтракт"
В подмосковной Балашихе загорелся ТЦ "Стройтракт", проводится эвакуация людей
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Торговый центр загорелся в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит загорание стройматериалов в торговом центре "Стройтракт" в микрорайоне Саввино", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадал охранник ТЦ, у него ожоги верхних дыхательных путей. Мужчина пытался самостоятельно тушить огонь до приезда спасателей.
Пожару присвоили третий номер сложности. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС
РИА Новости уточнили, что загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на первый этаж здания.
Общая площадь возгорания увеличилась до девяти тысяч квадратных метров. Огонь распространяется быстро, а источники воды находятся на отдалении.