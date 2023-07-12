https://ria.ru/20230712/domogarov-1883381230.html

Биография Александра Домогарова

Биография Александра Домогарова - РИА Новости, 12.07.2023

Биография Александра Домогарова

Актер театра и кино, народный артист России Александр Юрьевич Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Его отец – Юрий Домогаров (1915-1991), был... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:46

2023-07-12T00:46

2023-07-12T00:46

справки

центральный академический театр российской армии

москонцерт

малый театр

россия

александр домогаров

москва

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Актер театра и кино, народный артист России Александр Юрьевич Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Его отец – Юрий Домогаров (1915-1991), был директором "Москонцерта" и "Росконцерта", управляющим "Союзаттракциона", в последние годы жизни работал директором Московского академического детского музыкального театра (ныне Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац). В 1984 году Александр Домогаров окончил Театральное училище имени Михаила Щепкина (ныне Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина), мастерская Виктора Коршунова. С 1984 по 1985 год работал в Малом театре.С 1985 по 1995 год являлся актером Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии). Среди театральных работ Домогарова этого периода – роли Витторио в спектакле Павла Хомского "Моя профессия – синьор из общества", Директора в "Деревья умирают стоя" и Армана Дюваля в "Даме с камелиями" режиссера Александра Бурдонского, Платона Зубова в постановке Иона Унгуряну "Имя странного Потемкина… (Обретение)", Миловидова в "На бойком месте", Звездича в "Маскараде", Александра в "Павле I" (все в постановке Леонида Хейфеца) и др.В 2023 году Александр Домогаров вновь выйдет на сцену Театра Российской армии в спектакле Нины Чусовой "Маскарад". В постановке он будет играть главную роль – Евгения Арбенина. С 1995 года актер служит в Театре имени Моссовета. Играл роли в спектаклях Андрея Житинкина: Марата в "Моем бедном Марате", Джеральда Крофта в "Он пришел", Жоржа Дюруа в "Милом друге". Был задействован в постановках Павла Хомского: играл Сирано де Бержерака в одноименном спектакле, доктора Генри Джекила и Эдварда Хайда в "Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда". Выходил на сцену в роли Дмитрия в "Бегущих странниках" Леонида Хейфеца.В настоящее время играет в постановках Андрея Кончаловского "Вишневый сад" (Гаев), "Дядя Ваня" (Астров), "Три сестры" (Вершинин) и спектакле Нины Чусовой "Ричард III" (Ричард III).Александр Домогаров также был задействован в постановках других театров Москвы. В Московском драматическом театре на Малой Бронной (ныне Театр на Бронной) он исполнил роль Нижинского в постановке Андрея Житинкина "Нижинский, сумасшедший Божий клоун", в Открытом театре – роль Арсения в спектакле Петра Штейна "Мужской сезон", на сцене театра МХАТ имени М. Горького – роль Ивана в "Сценах из супружеской жизни" Андрея Кончаловского, в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина – роль Генри Ирвинга в спектакле Натальи Ковалевой "Генри и Эллен". В 2001 году на сцене драматического театра "Багатела" (Краков, Польша) Александр Домогаров сыграл на польском языке Макбета в одноименном спектакле, поставленном польским режиссером Валдемаром Смигасевичем.В 1984 году Домогаров начал сниматься в кино. В начале это были эпизодические роли: Александр Сумароков в сериале "Михайло Ломоносов" (1984-1986), Антон в фильме "Лиха беда начало" (1985), Александр I в фильме "АССА" (1987), Хоби в "Визите дамы" (1989). Первую главную роль в кино он сыграл в фильме "Крест милосердия" (1990). Первый успех пришел к Домогарову в 1992 году, после выхода картины "Гардемарины 3", в которой он сыграл роль Павла Горина. В 1997 году вышел сериал "Графиня де Монсоро" с Александром Домогаровым в главной роли (граф де Бюсси).Позже актер принял участие в таких фильмах и сериалах, как "Белый танец" (1999), "Марш Турецкого" (2000-2007), "Бандитский Петербург" (2000-2003), "Идиот" (2003), "Потерявшие солнце" (2004), "Граф Монте-Негро" (2005), "Сатисфакция" (2005), "Волкодав из рода Серых Псов" (2006), "Инди" (2007), "Царь" (2009), "Достоевский" (2010), "Пилот международных авиалиний" (2011), "Марьина роща" (2012), "Марьина роща 2" (2014), "Большой" (2016), "Жемчуга" (2016), "Союз Спасения" (2019), "Раневская" (2022) и многих других.Александр Домогаров снимался за рубежом. В Польше он принимал участие в таких фильмах, как "Огнем и мечом" Ежи Гофмана (1999), "На краю света" (1999) Магдалены Лазаркевич, "Одна июньская ночь" Анджея Вайды (2001) и "Волна преступности" Кшиштофа Ланга (2003). Кроме того, в фильмографии актера есть роль в шведско-норвежском фильме "Ныряльщик" режиссера Эрика Густавсона (2000).Домогаров принимал участие в международном спортивно-игровом проекте "Форд Боярд" (2002), был ведущим программ "Последний герой"(2002-2004), "Сердце Африки" (2005), "Только для мужчин" (2005-2006), некоторое время вел передачу "Жди меня" (2005).В 2018 году он выступил художественным руководителем мультимедийного шоу "Я жив! Снимите черные повязки!", посвященного 80-летию со дня рождения актера и поэта Владимира Высоцкого. Народный артист Российской Федерации (2007). Имеет ряд наград: орден Дружбы (2019), премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2017), театральная премия "Чайка" (1997), Серебряный приз Вацлава Нижинского от Фонда Дягилева при ЮНЕСКО (1999), приз "Легионер" фестиваля "Созвездие" (2000), Национальная премия "Золотой орел" (2021) и др.Александр Домогаров был неоднократно женат. У актера есть сын Александр Домогаров-младший, актер. Старший сын актера Дмитрий погиб в 2008 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, центральный академический театр российской армии , москонцерт, малый театр, россия, александр домогаров, москва