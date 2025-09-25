https://ria.ru/20250925/spektakl-2044415853.html
Домогаров рассказал о музыкально-поэтическом спектакле по стихам Высоцкого
Домогаров рассказал о музыкально-поэтическом спектакле по стихам Высоцкого - РИА Новости, 25.09.2025
Домогаров рассказал о музыкально-поэтическом спектакле по стихам Высоцкого
Народный артист России Александр Домогаров рассказал об идее музыкально-поэтического спектакля в Театре Армии, который соединит стихи Владимира Высоцкого,... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Народный артист России Александр Домогаров рассказал об идее музыкально-поэтического спектакля в Театре Армии, который соединит стихи Владимира Высоцкого, симфонический оркестр и рок-музыку. "Мы придумали программу "Сыновья уходят в бой". Мы взяли военные песни Высоцкого - великие песни, написали аранжировки, и подумалось нам, что хорошо бы это сделать на сцене Театра Армии", - рассказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам Домогарова, задумка состоит в том, чтобы сын поэта Никита Высоцкий читал стихи отца, симфонический оркестр исполнял музыкальную партитуру, а на сцене присутствовала "очень хорошая рок-группа". Артист отметил, что создатели были готовы выпустить проект в прошлом сезоне, однако его пока не удалось реализовать.
