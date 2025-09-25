https://ria.ru/20250925/spektakl-2044415853.html

Домогаров рассказал о музыкально-поэтическом спектакле по стихам Высоцкого

Домогаров рассказал о музыкально-поэтическом спектакле по стихам Высоцкого - РИА Новости, 25.09.2025

Домогаров рассказал о музыкально-поэтическом спектакле по стихам Высоцкого

Народный артист России Александр Домогаров рассказал об идее музыкально-поэтического спектакля в Театре Армии, который соединит стихи Владимира Высоцкого,... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T20:27:00+03:00

2025-09-25T20:27:00+03:00

2025-09-25T20:27:00+03:00

россия

владимир высоцкий (автор песен)

александр домогаров

никита высоцкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/25/1558532538_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_849f9189d0dd5c8f083800c604042a30.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Народный артист России Александр Домогаров рассказал об идее музыкально-поэтического спектакля в Театре Армии, который соединит стихи Владимира Высоцкого, симфонический оркестр и рок-музыку. "Мы придумали программу "Сыновья уходят в бой". Мы взяли военные песни Высоцкого - великие песни, написали аранжировки, и подумалось нам, что хорошо бы это сделать на сцене Театра Армии", - рассказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам Домогарова, задумка состоит в том, чтобы сын поэта Никита Высоцкий читал стихи отца, симфонический оркестр исполнял музыкальную партитуру, а на сцене присутствовала "очень хорошая рок-группа". Артист отметил, что создатели были готовы выпустить проект в прошлом сезоне, однако его пока не удалось реализовать.

https://ria.ru/20250918/artisty-2042822850.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир высоцкий (автор песен), александр домогаров, никита высоцкий