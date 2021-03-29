https://ria.ru/20210329/prokat-1603251469.html

"Годзилла против Конга" лидирует в прокате России и СНГ за выходные

"Годзилла против Конга" лидирует в прокате России и СНГ за выходные

Боевик режиссера Адама Вингарда "Годзилла против Конга" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 445,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:09

2021-03-29T10:09

2021-03-29T10:09

культура

кинг-конг

кино и сериалы

новости культуры

виктор добронравов

александр домогаров

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Боевик режиссера Адама Вингарда "Годзилла против Конга" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 445,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В фильме горилла Конг и группа ученых отправляются в путешествие, чтобы найти родной дом гиганта. На пути они сталкиваются с Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух великих титанов - лишь малая часть захватывающего триллера.На втором месте рейтинга - отечественный приключенческий фильм Александра Домогарова "Пальма", главную роль в котором играет Виктор Добронравов, с показателем в 92,8 миллиона рублей. Третью позицию занял семейный мультфильм "Райя и последний дракон", собравший за выходные 76,9 миллиона рублей.Четвертую позицию занял американский боевик Ильи Найшуллера "Никто", собравший 42,4 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров приключенческий фильм Дага Лаймана "Поступь хаоса", который собрал 30,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210325/kino-1602686264.html

https://ria.ru/20210327/kino-1602994825.html

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кинг-конг, кино и сериалы, новости культуры, виктор добронравов, александр домогаров